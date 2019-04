Diretta Atalanta Bologna/ Streaming video e tv: la Dea vede il quarto posto (Serie A)

Atalanta Bologna, partita che viene diretta dal signor Gianluca Rocchi, chiude il programma della 30^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: le due squadre sono in campo all’Atleti Azzurri d’Italia alle ore 21:00 di giovedì 3 aprile. La Dea vede la Champions League: con la vittoria di Parma gli orobici sono tornati in corsa per il quarto posto, che avevano già ottenuto due stagioni fa ma che questa volta significherebbe andare direttamente ai gironi della principale coppa europea. Sarebbe un traguardo straordinario per una squadra che si è già rivelata come grande realtà del nostro calcio; i felsinei sono reduci da una insperata vittoria contro il Sassuolo raggiunta all’ultimo secondo e, per la prima volta da novembre, sono usciti dalla zona retrocessione. Chiaramente la strada per rimanere in categoria è ancora lunga, ma psicologicamente il colpo di domenica scorsa può essere determinante; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Atalanta Bologna, di cui adesso possiamo andare a presentare in maniera più approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Bologna sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Serie A (202) oppure Sky Sport 251, con la possibilità consueta di attivare l’applicazione Sky Go (su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) per seguire la partita di campionato anche in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA

E’ possibile che in Atalanta Bologna tornino a giocare Gosens e Ilicic: il primo a sinistra al posto di Castagne, il secondo riprendendosi la trequarti anche se Pasalic, in gol al Tardini, naturalmente scalpita. Per il resto la squadra non dovrebbe essere dissimile da quella che ha giocato il lunch match di domenica: Djimsiti per Andrea Masiello in una difesa completata da Gianluca Mancini e Palomino davanti a Gollini, Hateboer sulla corsia destra con la solita mediana composta da Freuler e De Roon. Davanti, naturalmente, il tandem composto da Duvan Zapata, diventato capocannoniere della Serie A, e Alejandro Gomez. nel Bologna clamoroso infortunio per Destro, che si è fatto male: a questo punto Sinisa Mihajlovic se la gioca con Santander e Nicola Sansone mentre il terzo del tridente dovrebbe essere Edera (più di Orsolini). In mediana confermate le scelte di Andrea Poli ed Edera come supporto di Pulgar, difesa invece con Skorupski tra i pali protetto da Ibrahima Mbaye e Dijks come terzini, e dalla coppia centrale formata da Danilo e Lyanco che contende la maglia a Helander.

QUOTE E PRONOSTICO

Atalanta Bologna è stata quotata tra le altre dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la Dea nettamente favorita con un valore di 1,50 volte ad accompagnare il segno 1 per la sua vittoria, mentre il successo esterno dei felsinei è identificato dal segno 2 e vi farebbe guadagnare un valore pari a 6,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, andreste a vincere un corrispettivo di 4,50 volte quanto puntato.



