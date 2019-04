Diretta Sassuolo Chievo/ Streaming video e tv: neroverdi in forte calo (Serie A)

Sassuolo Chievo sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni, e si gioca alle ore 19:00 di giovedì 4 aprile: è uno dei due posticipi che chiudono il programma della 30^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. I neroverdi hanno subito una clamorosa beffa a Bologna, facendosi battere all’ultimo secondo appena dopo aver trovato il pareggio; nell’immediato ovviamente non rischiano in termini di retrocessione, ma il trend delle ultime giornate ha se non altro aumentato l’attenzione in casa di un Sassuolo che non è poi troppo lontano dalla zona calda della classifica. Il Chievo, reduce dalla sconfitta interna contro il Cagliari, è ormai destinato a tornare in Serie B a 12 anni di distanza dall’ultima volta: i veneti dovrebbero recuperare 16 punti al Bologna, ce ne sono a disposizione 27 e sono 14 quelli raccolti sul campo in tutta la stagione. Chiaramente i gialloblu proveranno fino alla fine ad onorare il torneo, ma la sensazione è che la Serie B sia una realtà concreta e non certo da oggi. Andiamo dunque a presentare le probabili formazioni di questa partita che va in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in questo modo possiamo occupare il tempo nell’attesa della diretta di Sassuolo Chievo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Chievo sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Serie A (202) oppure Sky Sport 252, con la possibilità consueta di attivare l’applicazione Sky Go (su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) per seguire la partita di campionato anche in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CHIEVO

Per Sassuolo Chievo, Roberto De Zerbi dovrebbe ritrovare Duncan: il centrocampista si posiziona sulla mezzala al fianco di Sensi sempre favorito come regista, dall’altra parte agirà Locatelli mentre in difesa potrebbe esserci nuovamente Marlon, eventualmente schierato in coppia con Gian Marco Ferrari in uno schieramento completato da Lirola e Rogério (e Consigli in porta). Nel tridente offensivo può riavere una maglia da titolare Djuricic, il quale può giostrare da finto centravanti: con lui Domenico Berardi e Boga, autore del gol che al Dall’Ara non è comunque servito per ottenere punti. Il Chievo è senza gli squalificati Depaoli e Meggiorini: Domenico Di Carlo punta su un 4-4-2 con Filip Djordjevic al fianco di Stepinski, mentre sulla corsia destra dovrebbe scalare Bani lasciando ad Andreolli e Federico Barba il centro della difesa davanti a Sorrentino. Terzino sinistro sarà Jaroszysnki, poi un centrocampo nel quale Nicola Rigoni ed Hetemaj formeranno la cerniera di mediana con il supporto di Léris e Giaccherini da esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ ovviamente la squadra di casa la grande favorita per Sassuolo Chievo, come indicato anche dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 identifica la vittoria interna dei neroverdi e vi farebbe guadagnare una cifra pari a 1,67 volte quanto messo sul piatto, contro il segno 2 per il successo in trasferta che vale invece 5,50 volte la puntata. Con l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 3,65 volte la cifra giocata con questo bookmaker.



