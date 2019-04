Irma Testa/ “Dopo Rio 2016 pensai di smettere, duro l’esordio nella boxe”

Irma Testa è una delle grandi promesse dello sport italiano, una giovanissima pugile classe 1997, che lo scorso 17 marzo ha vinto i campionati europei. «Ho due fratellini più piccoli e una sorella più grande – racconta la stessa, ospite presso gli studi di “Vieni da Me”, programma di Rai Uno – lei faceva pugilato, ma non capendo perché era così felice di prendere botte ho voluto provare anche io, ed ho capito il perché, e mi sono appassionata anche io». La vita di Irma non è stata però affatto semplice: «Ho avuto un’infanzia difficile – svela – facevo casini come molti ragazzini a Napoli, andavo a scuola ma non ci andavo volentieri, praticamente stavo tutta la giornata in strada: mia mamma mi cercava ma non mi trovava, lei non c’era mai perché lavorava tutto il giorno». Irma si è però pentita di aver preso un po’ troppo sotto gamba l’istruzione: «Mi pento per non aver voluto prendere gli studi seriamente – spiega – ora che l’ho fatto da sola è stata più difficile». L’inizio nella boxe non è stato semplice: «Mi è stata negata diverse volte la possibilità di iniziare a praticare questo sport, perché una decina di anni fa non era ancora famoso il pugilato femminile. Poi io ero esile».

IRMA TESTA A VIENI DA ME

Ma Irma non si è persa d’animo: «Tornavo sempre in palestra e alla fine la mia determinazione ha ripagato. Il mio maestro è stato Lucio Zurlo che è stato anche il mio papà, mi ha cresciuto: una presenza importante». La sua prima grande soddisfazione è arrivata a 15 anni, quando ha vinto il suo primo campionato del mondo: «E’ stata la mia grande vittoria, arrivata dopo tutte le difficoltà precedenti». Quindi nel 2016 la qualificazione alle Olimpiadi, quando non aveva neanche 20 anni: «L’obiettivo di ogni sportivo sono le olimpiadi, dopo quella non c’è più nulla, è il massimo, il sogno di una vita intera: è stata un’aprire una strada a tutte quelle persone che dal nulla sono diventate qualcuno». Ma quell’esperienza non è andata come sperava Irma: «Venni sconfitta ai quarti da Estelle Mossely, fu dura, pensai di smettere, ma mi servì da lezione». Ad aiutarla in quel momento di difficoltà, la mamma: «Mi fece capire che quella era la mia strada e che non dovevo abbandonarla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA