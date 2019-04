Juventus, rinnovo di Mario Mandzukic/ Bianconero fino al 2021: “Grazie a tutti”

Rinnovo del contratto per Mario Mandzukic. L’attaccante della Juventus ha prolungato il proprio accordo fino al 30 giugno del 2021. La precedente scadenza era fissata al termine della prossima stagione, datato estate ’20, ma Super Mario ha voluto prolungare la propria permanenza torinese almeno per altri 12 mesi. L’indiscrezione era nell’aria tempo, e stamattina è arrivata la firma, con conseguente ufficialità, foto di rito pubblicata sul sito web, e fumata bianca. Una decisione che di fatto non sorprende quella del prolungamento di contratto, tenendo conto di quanto Mandzukic sia prezioso per il gioco della Juventus e di Allegri, e di quanto lo stesso calciatore dell’est Europa ami questa maglia. E’ vero che il suo ritiro dal calcio nel 2020, quando lo stesso Mario avrà 34 anni, poteva sembra plausibile, alla luce anche dell’addio alla nazionale croata dopo il mondiale della scorsa estate, ma il mondo post-pallone può attendere un altro anno.

JUVENTUS, RINNOVO DI MANDZUKIC

«Sono molto contento di annunciare di aver rinnovato il mio contratto con la Juventus fino al 2021 – le parole del bomber juventino attraverso un post su Instagram – è un grande onore giocare per questo club fantastico che si prende davvero cura dei suoi giocatori e lottare con i miei compagni di squadra per i nostri tifosi!». Non mancano i ringraziamenti alla dirigenza e allo staff tecnico, Allegri in primis: «Sono grato ai dirigenti, guidati dal presidente Andrea Agnelli, e allo staff tecnico, guidato al mister Massimiliano Allegri, per il loro rispetto e la loro fiducia che fondano questo rinnovo». Mandzukic chiude così il proprio pensiero: «Come sempre, ricompenserò la fiducia dando il massimo ogni volta che scenderò in campo con la nostra maglia bianconera». L’attaccante della Juventus quest’anno ha segnato 8 reti in campionato, tutte decisamente pesanti vista la doppietta con il Napoli, e le marcature contro Lazio, Milan, Roma e Inter.

