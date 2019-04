Roma, caso Zaniolo “Futuro? Vedremo”/ Oggi l’incontro fra la dirigenza e l’agente

Scoppia il caso Zaniolo in quel di Roma. Subito dopo il pareggio di ieri sera dei giallorossi con la Fiorentina, terzo insuccesso nelle ultime tre uscite per i capitolini, il giovane talento della Lupa si è detto molto vago in merito al suo futuro e alla sua permanenza all’Olimpico. “Vedremo” ha detto il calciatore di scuola Inter, parole che sono state mal digerite dai tifosi della Lupa, già preoccupati che durante il calciomercato estivo il loro nuovo pupillo possa fare le valigie. Zaniolo ha pubblicato un post sulla propria pagina Instagram (che potete leggere qui sopra) per provare a fare un po’ di chiarezza: «Ieri sera – scrive il centrocampista offensivo della Roma – a pochi minuti dal fischio finale mi sono espresso in una maniera che è stata male interpretata. È importante per me chiarire il mio pensiero. Sono un giocatore della Roma, un professionista e mi esprimo in campo. Ho sempre pensato a giocare impegnandomi al massimo per aiutare la squadra e la società a raggiungere gli obiettivi stagionali». Quindi Zaniolo chiude il proprio pensiero dicendo: «Poi ci sono altri professionisti, come il mio agente e la dirigenza, che si occupano dei contratti e che sapranno gestire al meglio la situazione. Forza Roma e ora sotto con la Samp».

ROMA, CASO ZANIOLO “FUTURO? VEDREMO”

Zaniolo fa chiarezza in merito alle sue parole, ma non fa chiarezza per quanto riguarda il suo futuro, rimandando il tutto all’agente e alla dirigenza della Lupa. Un modo come per dire: io potrei anche restare, ma non dipenderà solo da me. Non dice il falso ovviamente il giallorosso, ed è conscio che il suo futuro dipenderà da molte cose, a cominciare dalla posizione in classifica della sua squadra al termine della stagione in corso: quarto posto significherebbe Champions League, ma restare fuori dal giro delle prime quattro potrebbe essere traumatico. Zaniolo, si sa, ha una serie infinita di ammiratrici, a cominciare dalla Juventus, che pare sia pronta a fare carte false pur di averlo, e attenzione anche ai top club spagnoli e inglesi, tutti interessati al talento sopraffino di Massa classe 1999. Intanto, come riferisce La Gazzetta dello Sport, la dirigenza incontrerà quest’oggi l’entourage del calciatore: chissà che dopo questo vis-a-vis la situazione non sia più certa.

