Video/ Empoli Napoli (2-1): highlights e gol, partenopei ko! (Serie A 30^ giornata)

Nel video di Empoli Napoli analizziamo il risultato a sorpresa del Castellani, dove l’Empoli piega il Napoli per due reti ad uno grazie alle reti di Farias e Di Lorenzo. Inutile per i partenopei la rete dell’ex Zielinski che aveva siglato la rete del momentaneo pari. Un risultato che ha premiato la fame di salvezza dei padroni di casa rispetto ai partenopei che devono difendere una seconda posizione da avversari incapaci di impensierire la compagine guidata da Ancelotti. Andiamo a scoprire le statistiche della gara per capire l’andamento del match. Possesso palla in favore del Napoli con un 57% contro il 43% dei padroni di casa. Meret ha compiuto tre parate decisive che non sono servite ad evitare la sconfitta. Farias, oltre al gol, ci ha provato tre volte ad offendere la porta avversaria. Gli assist del match sono invece arrivati da Bennacer e Milik, mentre Traore è stato grande protagonista a centrocampo grazie agli otto palloni recuperati. Deludenti le prestazioni di Ounas e Younes che hanno perso invece per quattro volte la sfera. Tanto Empoli quindi nelle note positive con la compagine toscana che ha meritato ampiamente la vittoria.

VIDEO EMPOLI NAPOLI: LE DICHIARAZIONI

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn per commentare la quinta sconfitta in campionato della sua squadra. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Partita sottotono dall’inizio alla fine, sconfitta meritata, non c’è molto da dire. Dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla prossima partita. Le sconfitte non sono mai fisiologiche, siamo stati disordinati, disattenti, non abbiamo seguito i piani. Difesa? Non è un problema della difesa, è stata una prestazione sottotono in generale. Formazione? Abbiamo ruotato i giocatori in base alle caratteristiche. Non è cambiata la strategia, tantomeno l’identità”. ragazzi, sono orgoglioso” L’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli ha parlato al termine della partita Empoli-Napoli. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale spazionapoli: “La vittoria è frutto di una prestazione ottimale, simile a quella di Torino dove però non abbiamo raccolto risultato e dalla quale siamo usciti un po’ delusi dal campo. Questa vittoria è anche figlia di quella, lì è cresciuta l’autostima che si è vista in campo oggi. Siamo molto soddisfatti. Ce la siamo giocati alla pari contro una formazione che offre un ottimo calcio. La mentalità oggi è stata eccellente. Dal possibile 2-0 per noi ad un 1-1 non era facile poi ricondurre la gara come avevamo fatto nel primo tempo“.

VIDEO EMPOLI NAPOLI, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





© RIPRODUZIONE RISERVATA