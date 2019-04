Video/ Frosinone Parma (3-2) highlights. Ciofani chiude il match al 103′ (Serie A)

E’ stata una partita davvero particolare quella a cui abbiamo assistito ieri sera al Benito Stirpe per la 29^ giornata del Campionato di Serie A: tanti gol e situazioni eccezionali, dove la direzione arbitrale ha fatto ricorso al Var, tanto che non ci hanno sorpreso i ben 15 minuti di recupero decretati al termine dei regolamentari 90. Aiutandoci con il video di Frosinone Parma vediamo che è successo in questa eccezionale sfida. Ecco che al via sono subito i canarini a portarsi avanti: al 13’ minuto infratti ci pensa Pinamonti su assist di Valzania a segnare la rete del vantaggio. Lo sgarbo però viene presto riparato: bastano cinque minuti e il Parma ritrova il pareggio grazie alla rete di Barillà. La prima frazione di gioco però non termina qui e al secondo minuto di recupero Valzania, con l’assist di Pinamonti, trova la rete del 2-1 per il Frosinone. Nella ripresa però accade davvero di tutto: al 59’ i ducali tornano in partita con il calcio di rigore concesso a Ceravolo, dopo il brutto intervento di Sammarco su un avversario. Sul finale del match i ritmi sono concitati e la tensione è tanta. Al quinto minuto di recupero l’arbitro Manganiello decide un rigore per il Frosinone oltre che l’ammonizione per Gobbi: l’azione però non è chiara e si attende molto tempo davanti al Var prima di trovare l’immagine giusta. Il rigore alla fine viene concesso e i canarini trovano alla fine la vittoria grazie alla prodezza di Ciofani, che beffa senza alcun problema Sepe.

LE STATISTICHE

Dando ora uno sguardo pure alle statistiche segnate al termine del match Frosinone Parma, vediamo bene che i canarini hanno messo a tabella il 57 % del possesso palla. I canarini inoltre hanno fissato 14 tiri di cui 5 correttamente indirizzati verso lo specchio avversario, oltre a 21 punizioni, 25 rimesse laterali, 4 parate e 392 passaggi completati. Numeri appena inferiori per il Parma invece in questa confusa sfida di serie A. I ducali infatti hanno segnato il 43% del possesso palla, oltre a 10 tiri di cui 6 sono stati mandati verso lo specchio avversario. Ci aggiungiamo per gli ospiti anche 16 punizioni, 21 rimesse laterali, 2 parate e anche 219 passaggi completati.

Ecco il video di Frosinone Parma, con le azioni salienti del match.





