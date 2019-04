Video/ Genoa-Inter (0-4): highlights e gol della partita (Serie A, 30^ giornata)

Video Genoa-Inter 0-4: highlights e gol della partita valevole per la 30^ giornata di Serie A 2018-19. Dopo la brutta sconfitta interna contro la Lazio, i nerazzurri avevano bisogno di ritrovare i tre punti per consolidare il terzo posto in classifica, e per farlo Luciano Spalletti è tornato dopo quasi due mesi a fare affidamento su Mauro Icardi: l’infortunio di Lautaro Martinez e la prestazione non convincente di Keita Baldé domenica scorsa hanno convinto il tecnico (e tutto il gruppo) a dare una nuova chance all’attaccante argentino che non si può certo dire che abbia tradito le attese. Un gol e un assist per il numero 9 che ha ritrovato la maglia da titolare e difficilmente la mollerà in questo finale di stagione, a meno di nuove puntate della telenovela che finora ha caratterizzato il 2019 nerazzurro. Nel poker del Ferraris c’è gloria soprattutto per Roberto Gagliardini, autore di una doppietta (ci ha preso gusto a farne con il Genoa), e anche per Ivan Perisic: il croato ha ricevuto l’assist vincente proprio da Icardi, un episodio emblematico considerando gli screzi tra i due all’interno dello spogliatoio. Il Genoa si è rovinato con le sue stesse mani, rimanendo in dieci per l’espulsione di Romero che a pochi minuti dall’intervallo ha pensato bene di trattenere per la maglia Icardi dentro l’area di rigore: penalty inevitabile e rosso diretto per il difensore del Genoa, poiché l’arbitro Mariani l’ha valutata come chiara occasione da gol. A quel punto Icardi, che in precedenza aveva scheggiato il palo tutto solo davanti a Radu, dagli undici metri ha mantenuto il sangue freddo e ha ritrovato il gol che gli mancava da tanto, troppo tempo. La Beneamata ritrova il sorriso, vedremo se sarà il primo di una lunga serie.

LE DICHIARAZIONI

A fine gara ha parlato Radja Nainggolan, una volta tanto tra i protagonisti in positivo: “Vittoria di squadra, abbiamo creato tante occasioni sin dall’inizio, abbiamo trovato la via del gol abbastanza presto e questo ci ha permesso di gestire la partita esattamente come volevamo. Le cose che sono successe fuori dal campo rimangono fuori dal campo, Icardi ha dimostrato che vuole darci una mano in questo finale di stagione, i suoi numeri li conosciamo tutti, in passato ha fatto tantissimo per la squadra e anche adesso si è messo a disposizione. Lotteremo tutti insieme per raggiungere la Champions”. L’analisi di Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN: “Grandissima prestazione da parte di tutta la squadra, sin dal primo minuto ha creato tutti i presupposti per vincerla, abbiamo portato a casa tre punti fondamentali per l’obiettivo Champions. Dopo aver perso lo scontro diretto con la Lazio dovevamo riscattarci nel miglior modo possibile, con questo risultato abbiamo ripristinato le distanze. Ci sono delle partite dove ti dice tutto male”. Le parole di Roberto Gagliardini, autore di una doppietta: “Sono contento soprattutto per il risultato, non era facile vincere al Ferraris, siamo riusciti a indirizzare subito la gara sui nostri binari. Non mi capita tutti i giorni di segnare una doppietta, mi godo questa serata e ora penserò solo a festeggiare, poi da domani ricomincerò a lavorare con i compagni per preparare la prossima sfida”.

