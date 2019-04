Video/ Lecce Cosenza (3-1): highlights e gol, tris salentino (Serie B 31^ giornata)

Ecco il video di Lecce Cosenza, partita finita 3-1 nella trentunesima giornata del campionato di Serie B. Il Lecce batte il Cosenza in rimonta al Via Del Mare con Tabanelli e la doppietta di La Mantia che rispondono al vantaggio lampo siglato da Garritano. Andiamo a scoprire le statistiche della gara per capire l’andamento del match. Sono 579 i passaggi messi insieme dai padroni di casa contro i 371 del Cosenza. Le due compagini hanno puntato molto sulle corsie laterali crossando rispettivamente tredici e dodici volte. Proprio Mancosu e Bittante, rispettivamente sei e nove cross, hanno spinto tanto sulle fasce provando ad innescare i rispettivi attaccanti. Gli assist della gara sono stati serviti da Tutino, Mancosu, La Mantia e Petriccione. Spicca quindi la gigantesca prestazione di La Mantia autore di un passaggio vincente e della doppietta decisiva. Il Lecce ha portato a casa meritatamente i tre punti dopo una prestazione davvero convincente. I salentini sono una serie candidata alla serie A.

VIDEO LECCE COSENZA: LE DICHIARAZIONI

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, è intervenuto al termine del match perso in casa de Lecce. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Poi nella ripresa ci siamo rilassati troppo e purtroppo succede spesso. Abbiamo perso una partita contro una squadra molto forte, quello che mi fa pensare è che non abbiamo avuto un ammonizione, un dato che mi lascia perplesso. Dobbiamo salvarci e quindi bisogna essere cattivi, agguerriti e determinati sempre. Il Lecce ha giocatori di qualità, se non li blocchi è ovvio che fai fatica. Ora con il Crotone dovremo fare una grande partita, per tutti i 90 minuti, senza cali di tensione, perché c’è da fare assolutamente risultato”. Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto al termine del match vinto contro il Cosenza. queste le sue parole raccolte dal portale pianetalecce.it: “I ragazzi meritano questo momento. Godiamocelo. Abbiamo subito un gol dopo due minuti, ma siamo stati perfetti in tutto recuperando il risultato e macinando gioco. Il pari ci ha dato linfa, poi nella ripresa non c’è stata storia. Oggi Arrigoni ha fatto una buona partita, ma è normale che Tachtsidis è un altro calciatore e le caratteristiche in campo sono diverse. Quest’ultimo è entrato con grande personalità e fisicità e ci ha dato un aiuto importante in campo. Abbiamo fatto nove punti importanti in tre partite, ma i numeri lasciano il tempo che trovano. Pensiamo alla prossima partita. Ai tifosi dico che devono sognare, devono spingere questi ragazzi e devono trascinare la squadra anche nei momenti di difficoltà. Lecce perfetto? Credo dell’unione e nel gruppo. Ci vuole credibilità ed in percentuale è merito al 50% della squadra e 50% dello staff tecnico”.





