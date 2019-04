Video/ Pescara Palermo (3-2): highlights. Scognamiglio punisce i siciliani (Serie B)

Grande successo casalingo del Pescara ai danni del Palermo nella 31^ giornata del campionato di Serie B: i delfini trovano quindi tre punti pesantissimi, condannando i rosanero per 3-2. Come si vede nel video di Pescara Palermo sono proprio i padroni di casa all’Adriatico a trovare subito il vantaggio, grazie alla rete di Del Grosso al sesto minuto di gioco. I siciliani però non si scompongono e chiudono il primo tempo del match in vantaggio col 2-1 grazie ai gol di Moreo e Pirrello, occorsi rispettivamente al 15’ e al 37’. Nella ripresa è il pescara a prendere le redini del gioco: al 54’ è Memushaj a trovare il pareggio, mentre dobbiamo aspettare l’86’ per il gol del successo, firmato da Scognamiglio. Dando un occhio poi ai numeri segnati al triplice fischio finale vediamo che i delfini hanno firmato 13 tiri di cui 7 correttamente indirizzati oltre a 17 punizioni, e 4 corner: ci aggiungiamo anche 8 parate e 431 passaggi totali. Per il Palermo i dati ci ricordano di 18 tiri di cui 1 nello specchio avversario, assieme a 11 corner, 4 parate e 446 passaggi totali.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Serie B tra Pescara a Palermo è stato Pillon, tecnico dei delfini a presentarsi in sala stampa: E’ fondamentale aver vinto contro una grande squadra. Nel primo tempo siamo andati in grande difficoltà dopo aver preso il gol. Poi abbiamo arretrato il baricentro troppo presto, dovevamo giocare più alti e aggressivi, poi nel secondo tempo la musica è cambiata. La chiave è l’atteggiamento, alla fine abbiamo vinto meritatamente, nell’ultimo quarto d’ora li abbiamo messi alle corde”. Per il Palermo invece ha preso la parola Stellone, che ha dichiarato in conferenza stampa: “Dispiace molto per la prestazione, volevamo fare risultato ma non ci siamo riusciti. I ragazzi hanno dato tutto, ci stava stretto anche il pareggio. Potevamo fare anche un balzo in avanti in classifica. Il risultato comunque non ci deve abbattere e adesso dobbiamo lavorare in vista della gara col Verona. I punti che abbiamo perso oggi li dovremo andare a riprendere lunedì, è chiaro che è una sconfitta che a livello mentale può pesare ma adesso tocca recuperare i punti persi”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA