Video/ Roma-Fiorentina (2-2): highlights e gol della partita (Serie A, 30^ giornata)

Video Roma-Fiorentina 2-2: highlights e gol della partita valevole per la 30^ giornata di Serie A 2018-19. Dopo il pesantissimo e bruttissimo KO contro il Napoli davanti ai propri tifosi, i giallorossi avevano bisogno di un risultato positivo per rilanciarsi nella corsa verso la Champions League. Al termine dei novanta minuti è arrivato un pareggio che probabilmente non mette la parola fine alla crisi degli uomini di Ranieri ma se non altro non li estromette del tutto dalla lotta per il quarto posto. Se non altro, i capitolini hanno saputo annullare due vantaggi dei viola che si erano portati avanti nel primo tempo con Pezzella e nella ripresa con Gerson (il classico gol dell’ex). A Zaniolo sono bastati 60 secondi per aggiornare il parziale sull’1-1, mentre a Perotti sono serviti cinque minuti per siglare il 2-2, gli assist portano la stessa firma, quella di Justin Kluivert che è stato senz’altro tra i migliori in campo. Facciamo parecchia fatica a dare un giudizio positivo, invece, per Edin Dzeko che nelle battute conclusive del match si è ritrovato tra i piedi la palla del 3-2 che avrebbe consentito alla Roma di tornare al successo e restituire un po’ di entusiasmo a tutto l’ambiente. Lo Dzeko dei giorni migliori avrebbe segnato a occhi chiusi, ma quello di oggi non la butta dentro nemmeno da un centimetro. L’involuzione dell’attaccante bosniaco, oltre alle cessioni eccellenti che hanno sfaldato l’ossatura della squadra nonché le tensioni all’interno dello spogliatoio e il clima di sfiducia e depressione che si è venuto a creare e che ha poi portato ai siluramenti di Di Francesco e Monchi, sono tra le cause che quest’anno hanno allontanato definitivamente la Roma dalle posizioni di vertice della classifica: i 33 punti di ritardo dalla Juventus rappresentano un gap sempre più incolmabile tra una delle società più solide d’Europa e il club capitolino, che ancora non sa se potrà finalmente costruire il suo stadio di proprietà nei pressi di Tor Valle e giocarci.

VIDEO ROMA FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

