Video/ Spal Lazio (1-0): highlights. Petagna punisce Inzaghi (Serie A)

Nella 30^ giornata di Serie A la formazione di Inzaghi viene punita al Mazza dalla compagine estense, al successo con il risultato di 1-0. Come si vene nel video di Spal Lazio, alla squadra di Semplici basta la rete di Petagna, segnata al 89’ su calcio di rigore, assegnato dall’arbitro Guida. un brutto stop quindi per la compagine degli aquilotti che sprecano il turno infrasettimanale e i punti messi in palio. Dando poi un occhio ai numeri ci accorgiamo subito che la Lazio aveva prodotto molto di più: suo il 61% del possesso palla oltre a 9 tiri di cui 5 correttamente indirizzati verso lo specchio avversario. Ci aggiungiamo poi sempre per i laziali 7 corner, 26 rimesse laterali e 509 passaggi completati. Per la Spal invece i numeri ci ricordano del 39% per il possesso palla e di appena 8 tiri di cui 4 in porta: ci aggiungiamo 22 punizioni, 5 parate e 244 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Serie A al Mazza tra Spal e Lazio è stato semplici a presentarsi di fronte ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico spallino ha quindi dichiarato sulla prestazione dei suoi: “stasera abbiamo fatto una grandissima prestazione contro una squadra forte come Lazio che veniva da una bellissima vittoria con l’Inter. Non abbiamo concesso quasi nulla. Per la salvezza il percorso è ancora lungo, ci sono tante partite ancora da giocare. Stasera voglio fare i complimenti alla mia squadra. Ripeto: abbiamo concesso il minimo alla Lazio e questo la dice lunga”. Di tutt’altro tono invece le parole di Inzaghi, allenatore della Lazio: “Spiace, perché era una grande occasione che non abbiamo sfruttato. È mancato un po’ di cinismo, sapevamo che la Spal ci avrebbe concesso poco. Abbiamo avuto la parata su Immobile, il tiro di Leiva che si è fermata sotto le gambe di Viviano. Marusic anche ha avuto una chance. Dovevamo essere più cinici, ora dobbiamo guardare avanti e pensare già alla prossima”.

Ecco il video di Spal Lazio, con le azioni salienti del match





