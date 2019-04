Video/ Torino Sampdoria (2-1): highlights, Belotti trascina i granata (Serie A)

Il video di Torino Sampdoria ci racconta una partita molto intensa e vinta con merito dai padroni di casa granata nella 30^ giornata di Serie A. La successione dei gol segnati allo stadio Olimpico-Grande Torino ci racconta di un match a lungo saldamente in mano al Torino, in particolare grazie ad uno scatenato Andrea Belotti, autore di una doppietta al 33’ e al 46’ minuto del primo tempo (e sul Gallo c’era anche un rigore non assegnato dall’arbitro Maresca). La Sampdoria reagisce nel finale e trova il gol con Manolo Gabbiadini al 38’ del secondo tempo, ma è una rete che serve solo a fissare il definitivo punteggio di 2-1. In classifica il Torino sale a 48 punti ed è ancora in corsa anche per la Champions League, la Sampdoria invece resta ferma a 45: differenza piccola, ma con una concorrenza così folta ecco che per i blucerchiati si fa complicato anche pensare all’Europa League.

VIDEO TORINO SAMPDORIA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Torino Sampdoria c’è grande soddisfazione nell’ambiente granata. Ecco il commento dell’allenatore Walter Mazzarri sulla prestazione dei suoi ragazzi, nel corso dell’intervista rilasciata per la Rai: “I nostri obiettivi sono giocare come abbiamo fatto oggi (ieri, ndR), abbiamo fatto una grande gara e un gran calcio. Abbiamo raccolto i punti che meritiamo. Dobbiamo ripeterci contro il Parma. Siamo calati nel finale, il gol di Gabbiadini ci ha messo paura e ci è venuto il braccino corto. Meritavamo di fare il terzo gol. Belotti? Partita fantastica, ha fatto una partita da giocatore stratosferico. Sta migliorando tantissimo anche tecnicamente e sta diventando fenomenale. Calcia di destro e di sinistro nello stesso modo. Champions? Tra due giorni abbiamo il Parma, i grandi club hanno sempre l’atteggiamento migliore mentre noi siamo una squadra giovane che qualcosina ti lascia. Si gioca ogni due giorni, ci sono alcune variabili che ci hanno fatto perdere dei punti come successo contro il Bologna”, ha concluso Mazzarri.

VIDEO TORINO SAMPDORIA: GLI HIGHLIGHTS





