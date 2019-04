Diretta Brescia Venezia/ Streaming video Rai: capolista in campo stasera (Serie B)

Brescia Venezia, diretta dall’arbitro Massimi, è l’anticipo che alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 5 aprile 2019, aprirà il programma della trentaduesima giornata di Serie B. Due giorni dopo la fine del turno infrasettimanale, è già ora di tornare in campo allo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, casa della capolista. Brescia Venezia vedrà sicuramente favorite le Rondinelle lombarde, reduci da un buon pareggio per 2-2 a Verona martedì sera che ha ulteriormente rafforzato le ambizioni di promozione diretta da parte della formazione di Eugenio Corini, che oggi proverà ad approfittare delle difficoltà di un Venezia che proprio non riesce a decollare e che a Brescia sarà atteso da un compito durissimo. Martedì per i lagunari è arrivato l’ennesimo pareggio da quando sulla panchina del Venezia siede Serse Cosmi, stavolta 1-1 con il Cittadella: a forza di pareggi però non si va molto avanti, i 30 punti in classifica non bastano per stare tranquilli in ottica salvezza.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Venezia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo questo l’anticipo del venerdì sera di Serie B. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita gratuitamente per tutti su Rai Play oltre che per gli abbonati sulla piattaforma DAZN, casa di tutta la Serie B nel campionato in corso. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VENEZIA

Disegniamo adesso le probabili formazioni per Brescia Venezia. Eugenio Corini dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 4-3-1-2: in porta Alfonso, protetto dalla retroguardia a quattro formata da Martella, Romagnoli, Cistana e Sabelli; a centrocampo invece il terzetto titolare potrebbe vedere in campo Dall’Oglio, Tonali e Bisoli, infine nel reparto offensivo ecco il trequartista Spalek alle spalle dei due attaccanti Torregrossa e Donnarumma. La risposta del Venezia di Serse Cosmi invece prevede probabilmente un 3-5-2 con Modulo, Coppolaro e Fornasier davanti al portiere Vicario; nella folta mediana a cinque invece Bruscagin, Pinato, Schiavone, Gennaro e Garofalo sono i possibili titolari da destra a sinistra, infine ecco Bocalon e Rossi per formare il tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici per Brescia Venezia, partita che secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai appare a senso unico in favore della capolista. Infatti il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,55 per il segno X e fino a 5,75 volte la posta in palio in caso di segno 2, che naturalmente indicherebbe una vittoria esterna del Venezia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA