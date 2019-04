Diretta Fiorentina Torino Primavera/ Streaming video e tv: Coppa Italia finale andata

Fiorentina Torino Primavera, in programma alle ore 19:00 di venerdì 5 aprile, è l’andata della finale di Coppa Italia Primavera 2018-2019: per l’occasione apre le sue porte lo stadio Artemio Franchi, che ospita questa interessantissima partita. Due delle migliori squadre del nostro calcio giovanile si affrontano nel primo episodio che vale il titolo: i granata, campioni in carica, ci sono arrivati eliminando Cagliari, Verona e Atalanta in una doppia sfida entusiasmante e ora puntano ragionevolmente al bis, mentre i viola sono qui dopo aver vinto due volte contro l’Inter dopo i successi su Perugia e soprattutto Roma, battuta con un clamoroso 4-0. Le due formazioni allora sono pronte: come detto in campionato vanno alla grande, al momento sono distanziate dall’Atalanta capolista ma occupano la seconda e la terza posizione, e dunque sono in competizione diretta anche qui perchè si giocano il secondo posto per l’accesso diretto alla fase finale del torneo. Recentemente protagoniste al Torneo di Viareggio, vedremo come si comporteranno oggi nella diretta di Fiorentina Torino Primavera; noi intanto possiamo andare a valutare in che modo saranno disposte sul terreno di gioco dai rispettivi allenatori, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Torino Primavera è disponibile su Sportitalia: tutti gli appassionati potranno dunque seguire l’andata della finale di Coppa Italia al numero 60 del televisore, in alternativa gli abbonati alla televisione satellitare potranno selezionare il numero 225 del loro decoder mentre l’appuntamento con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sarà senza costi aggiuntivi visitando il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO PRIMAVERA

Per Fiorentina Torino Primavera, Emiliano Bigica punta sul consueto 4-3-3: Ghidotti sarà il portiere con Ponsi e Simonti che agiranno da terzini, poi una coppia centrale composta da Gillekens e Antzoulas. A centrocampo la regia del croato Hanuljak, che sarà coadiuvato da due mezzali che dovrebbero essere Beloko e Meli; come tridente offensivo il tecnico dovrebbe scegliere il meglio, vale a dire Vlahovic da prima punta con Tofòl Montiel e Maganjic sugli esterni, a giocarsela potrebbero essere Longo e Koffi ma le scelte iniziali di Bigica dovrebbero essere queste. Nel Torino invece spazio a Gemello come portiere, con Marcos e Ferigra davanti a lui; sulle fasce correranno Gilli e Ambrogio, modulo quasi speculare perchè qui invece di un tridente in linea avremo Ben Lhassine Kone da trequartista alle spalle di Rauti e Damascan (favoriti su Petrungaro proprio dallo schema di gioco), in mediana invece saranno De Angelis e Adopo che accompagneranno l’azione del playmaker arretrato, che ancora una volta dovrebbe essere Onisa.



