Diretta Sbk 2019/ Superbike: streaming video tv di Fp1 e Fp2 (Gp Aragon Spagna)

Dopo le emozioni in Thailandia la Sbk torna in diretta e lo fa questo fine settimana per il Gran premio di Aragona in Spagna, terzo appuntamento del mondiale Superbike per questa appassionate stagione 2019. Il banco di prova è parecchio atteso e non solo perchè si tratta del primo Gp che si disputerà in Europa: tutti gli appassionanti infatti sono infatti impazienti di scoprire se dopo le imprese in Australia e al Buriram Alvaro Bautista saprà ripetersi nuovamente. Il rookie spagnolo ha iniziato alla grande la sua avventura in Superbike collezionando 4 vittorie su 4: che farà quindi al circuito di Aragon che già conosce bene visto il suo passato in Motogp? In attesa di scoprirlo ricordiamo agli appassionati come sarà possibile segurie in diretta la Sbk già oggi venerdi 5 aprile quando, come da programma, saranno previste le prime prove libere e quindi Fp1 e Fp2 del Gp Aragon di Spagna. Questa volta ovviamente non vi saranno problemi legati al fuso orario e sarà ben facile seguire le imprese dei propri beniamini. La Sbk quindi scenderà in pista per la prima volta in questo fine settimana alle ore 10,30 e la sessione terminerà solo alle ore 11,20: la Fp2 invece avrà luogo ad Aragon dalle ore 15,00 alle ore 15,50 quando sventolerà la bandiera a scacchi.

COME SEGUIRE FP1 E FP2 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

In vista della prima giornata di prove libere del Gp di Aragon Spagna, terzo evento del mondiale Superbike di questa stagione 2019, va subito ricordato a tutti gli appassionati che da quest’anno sarà Sky il principale riferimento per seguire in diretta tv la Sbk. Come però accadeva già l’anno scorso con Mediaset, la tv satellitare trasmetterà in diretta solo gli eventi principali del sabato e della domenica di ogni weekend di gara. Le prove libere del venerdi e quindi anche la Fp1 e Fp2 non saranno disponibili, neppure in diretta streaming video ufficiale. Dunque il miglior punto di riferimento per seguire il venerdì in terra spagnola resta il sito Internet ufficiale del campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Visto quanto fatto nei primi due appuntamenti del mondiale 2019 è facile intuire che sarà Alvaro Bautista il pilota da tenere d’occhio fin dalle prime sessioni di prove libere per il Gp di Aragon Spagna. Il pilota della Ducati è senza dubbio l’uomo del momento e oggi potrà correre su una pista ben familiare e di fronte al pubblico di casa. La concorrenza però sarà altissima; il campione del mondo in carica Jonathan Rea di certo non può lasciar passare un altro fine settimana senza tornare sul podio, ma per tale obbiettivo servirà andare al massimo già in Fp1. Con lui però dobbiamo fare attenzione pure a Chaz Davies che qui l’anno scorso vinse in gara 2. Il pilota Ducati ha poi dalla sua un’ottima moto, ma va detto che finora ha ottenuto ben poco in pista. Chissà che accadrà oggi in pista!



© RIPRODUZIONE RISERVATA