Probabili formazioni Juventus Milan/ Diretta tv: tanti assenti a Torino (Serie A)

Dopo il faticoso turno infrasettimanale di campionato ecco che la Serie A torna in campo e già domani sera alle ore 18,00 è previsto il big match tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium: è tempo ora di considerare pure le probabili formazioni studiate alla vigilia. Il banco di prova è prestigioso ma non sarà facile per Allegri come pure Gattuso prepararsi a questa 31^ giornata di campionato: eppure a loro non saranno concessi errori nel disegnare le probabili formazioni di Juventus Milan. Il padrone di casa infatti conta parecchi infortunati e casi dubbi e inoltre deve fare attenzione in vista del prossimo incontro di Champions League contro l’Ajax, molto più importante per i bianconeri della sfida di questa sera. E’ poi emergenza infortuni anche in casa rossonera: l’infermeria era già piena e pure in settimana il tecnico calabrese ha perso due uomini chiave come Donnarumma e sopratutto Paquetà. Perdite importanti per il diavolo specie in un momento così delicato come il presente dove l’allenatore sta pure testando qualche nuova soluzione tattica. Andiamo quindi a vedere come i due allenatori riusciranno a disegnare le probabili formazioni di Juventus Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Juventus Milan, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A oppure su Sky Sport 251, e in ogni caso avranno a disposizione il servizio di diretta streaming video attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

LE MOSSE DI ALLLEGRI

Come detto prima non sono pochi i problemi di Allegri per le probabili formazioni di Juventus Milan: sono parecchio i giocatori infortunati o comunque acciaccati che non è il caso di arrischiare visto il prossimo impegno in Champions league. per la 31^ giornata di Campionato però l’allenatore bianconero dovrebbe tornare al 4-3-3 dove chiederà ad alcuni di stringere i denti come ad esempio Emre Can e Pjanic, che con Matuidi saranno i titolari al centro, sia pur con Bentacur a disposizione dalla panchina. Per la difesa le mosse poi paiono un po’ scontate: Perin ad esempio non sta ancora bene dunque ci sarà Sczcesny tra i pali. Di fronte al numero 1 polacco ecco poi Chiellini e Bonucci al centro ( ma è probabile che uno dei due riposi e si veda Rugani) e il duo Alex Sandro-Cancelo ai lati. In attacco, con le assenze di Dybala e Cristiano Ronaldo, a meno di nuove soluzioni tattiche, Allegri ha le mani legate: troveremo tra i titolari Bernardeschi, Moise Kean e Mandzukic che per fortuna si è ripreso dall’attacco febbrile dei giorni scorsi.

LE SCELTE DI GATTUSO

Dopo il tentato esperimento del 4-3-1-2 nella partita contro l’Udinese (parzialmente fallito per l’uscita per infortunio di Paquetà, che faceva da trequartista) Gattuso per le probabili formazioni di Juventus Milan potrebbe di nuovo scombinare le carte, complici i tanti infortuni. Ecco che quindi il tecnico rossonero potrebbe salvare l’idea delle due punte Cutrone-Piatek, che pareva ben funzionare contro i friulani: dietro però ci vuole un reparto a 4, dove dovremmo rivedere l’acciaccato Suso. Ecco che allora le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Kessie e Bakayoko al centro, oltre che di Calhanoglu e lo spagnolo sull’esterno. Da valutare però un ritorno anche alla mediana a tre, non da escludere soprattutto se Gattuso vorrà ridare fiato a una delle due punt. Non vi sono dubbi invece in difesa, dove però mancherà naturalmente Gigio Donnarumma: sarà quindi Reina a occupare lo spazio tra i pali e di fronte vedremo quindi Romagnoli e Musacchio al centro e il duo Calabria-Ricardo Rodriguez sulle fasce.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3) 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Sandro; 23 Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic, 18 Kean. All. Allegri

MILAN (4-4-2): 25 Reina; 68 Rodriguez, 13 Romagnoli,22 Musacchio, 2 Calabria, 10 Calhanoglu, 14 Bakayoko, 79 Kessie, 8 Suso; 63 Cutrone, 19 Piatek All. Gattuso



