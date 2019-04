Video/ Atalanta Bologna (4-1): highlights. La Dea domina a Bergamo (Serie A)

E’ stata una grande Dea quella che è scesa in campo ieri a Bergamo nella 30^ giornata di Serie A contro il Bologna: il risultato è un netto 4-1 per la squadra di Gasperini che quindi vola a quota 51 punti in classifica. Come si vede nel video di Atalanta Bologna, ai nerazzurri bastano tre minuti per trovare il vantaggio : ci pensa Ilicic a forare la difesa dei felsinei. Lo sloveno poi si ripete appena due minuti dopo e segna la rete del 2-0: una partenza bruciante quindi quella del’Atalanta. Il primo tempo però non finisce qui e anzi prima dell’intervallo sono sempre i ragazzi di Gasperini a firmare il 4-0 con i successivi gol di Hateboer e Zapata, in rete entro i primi 15 minuti dal fischio d’inizio. Con questo risultato, la dea di limita a gestire nel secondo tempo del match ma lascia al Bologna comunque ben poche chance di riaprire la sfida. Al 54’ ci pensa Orsolini ha regalare un gol alla squadra emiliana, ma si tratta di uno squillo ben isolato. Dando ora un occhio a qualche statistica va detto che la Dea ha messo a tabella il 51% del possesso palla oltre a 12 tiri di cui 6 in porta: vi aggiungiamo anche 15 punizioni, 3 parate e 406 passaggi completati. Ben poco ha fatto nel confronto il Bologna: solo il 49% del possesso palla e appena 8 tiri di cui la metà correttamente indirizzati: a tabella poi anche 4 corner, 26 rimesse laterali e 365 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Gasperini, tecnico della Dea per parlare della prestazione dei suoi in Atalanta Bologna: “Abbiamo cominciato la partita in modo straordinario, sono riusciti 4 gol splendidi, di ottima fattura, in soli 15′. Un impatto fortissimo, ben diverso rispetto al pari interno col Chievo. Quel risultato ci bruciava, oggi non volevamo affatto sbagliare. Però fare così bene è stato oltre le nostre previsioni. Champions? Non è il nostro obiettivo, giochiamo come sappiamo e ci sono ancora tante partite. Per parlarne bisogna aspettare ancora un po’ di giornate. In molte ci sperano, servono altre risposte. Stiamo bene, ci basta tornare in Europa, magari anche attraverso la Coppa Italia che per noi è obiettivo importante”. Sinisa Mihajlovic tecnico degli emiliani ha invece commentato così il match sempre ai microfoni di Sky: “I primi 15 minuti non siamo entrati in campo come da nostra abitudine, poi loro hanno fatto due eurogol ed è diventata difficile. Abbiamo perso contro una squadra che ora è più forte di noi, ma si tratta solo di una partita e non dobbiamo perdere fiducia. Oggi hanno giocato elementi che fino a qui erano stati poco utilizzati, ci siamo presi questo rischio ed è andata male. Come ho detto ai ragazzi io ho fiducia perché il gruppo è meraviglioso e tutti si sono allenati alla grande. L’importante è che non abbiamo sbracato”.

Ecco il video di Atalanta Bologna, con le azioni salienti del match.





