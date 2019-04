Arbitro Fabbri, Var Juventus-Milan/ Video, mano di Alex Sandro in area: rigore?

Episodio da Var al 35esimo minuto di gioco di Juventus-Milan. Quando la partita era sullo zero a zero, in perfetta parità, il direttore di gara Fabbri ha dovuto interrompere il gioco per andare a rivedere le immagini in merito ad un episodio dubbio. I rossoneri sono in attacco quando Calhanoglu fa partire un cross dalla destra, ma Alex Sandro intercetta in scivolata, colpendo però il pallone anche con la mano. Il terzino sinistro brasiliano si mette la mano sul volto per proteggere la sfera, ma intercetta ovviamente la traiettoria della palla. Fabbri, dopo qualche minuto di filmati, decide di far continuare il gioco, non assegnando alcuna massima punizione alla compagine allenata da Gennaro Gattuso. La decisione del direttore di gara appare per lo meno discutibile, visto che è evidente come il calciatore verdeoro abbia toccato la sfera con la mano. Evidentemente per il fischietto di Ravenna ha inciso di più l’involontarietà del gesto, anche perchè il brasiliano ha il volto girato verso la porta e non verso la sfera. In fondo il Il video del presunto rigore

FABBRI, VARI IN JUVENTUS-MILAN

Resta il fatto che sul web è scoppiata la polemica e sono numerosissimi i commenti, soprattutto su Twitter, sulla vicenda, quasi tutti unanimi: era rigore. Ecco alcuni che abbiamo pescato: «Mesi or sono dissi: #AlexSandro è un danno vivente. Mi venne detto che è una delle sue migliori stagioni. Attendiamo quelle peggiori allora…», «Silent check infinito! Cercano un motivo per non dare il #rigore!!! Netto!!!», «Cosa ce da pensare così tanto?!», «35′ – Tocco di mano di Alex Sandro sul cross di Calhanoglu. Fabbri si consulta con il VAR Calvarese», «Rigore enorme. Enorme», «Veramente stanno ancora facendo il check? Ancora non è andato al Var? Incredibile», «Cosa si inventeranno adesso?», «in tutte le angolazioni e rigore pazzesco che non ce lo danno». La rabbia dei milanisti è comunque durata pochi minuti visto che al 39esimo è arrivata la rete di Piatek che per ora sta permettendo al Milan di condurre il match per zero a uno. Di seguito il video del tocco di mano di Alex Sandro

IL TOCCO DI MANO DI ALEX SANDRO





