Classifica Marcatori Serie A/ Quagliarella capocannoniere: Zapata e Piatek vicini

Il primo campionato italiano torna in campo in questo fine settimana ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame pure la classifica dei marcatori di Serie A, alla vigilia di questa attesissima 31^ giornata. In effetti molto è accaduto pure in questa speciale graduatoria in questi ultimi giorni visto che in settimana è stato disputato l’ultimo turno infrasettimanale della prima serie del calcio italiana. In vetta però il re rimane sempre il bomber della Sampdoria Fabio Quagliarella, che pur rimasto a secco di gol nella partita contro il Torino, non ha perso il titolo di capocannoniere della Serie A, forte di ben 21 gol. Come al solito però la concorrenza è sempre molto forte nella classifica dei marcatori della Serie A. Già distanti un sol gol troviamo infatti Zapata dell’Atalanta e Piatek del Milan, che hanno finora messo a tabella ben 20 reti a testa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DOPO IL PODIO

Proseguendo nell’analisi delle prime posizioni della classifica dei marcatori della Serie A, ecco che spicca solo al quarto posto il nome di Cristiano Ronaldo, che è rimasto fermo a quota 19 gol. Il lusitano però non sta affatto vivendo un momento di crisi di gol ma è semplicemente infortunato e di certo salterà la sfida di quest’oggi Juventus Milan, puntando tutto per il suo ritorno in tempo per la Champions league. Andando avanti vediamo poi che è Milik, del Napoli a chiudere la top five con 16 reti messe a tabella: subito dietro però troviamo Caputo che per l’Empoli ha messo a tabella 13 reti, le stesse segnate da Immobile in favore della Lazio. In netta risalita poi nella classifica dei bomber è il Gallo Belotti, che grazie alla doppietta segnata nel turno precedente di campionato, vola alla ottava piazza con 12 gol per il Torino, gli stessi di Petagna con la maglia della Spal. E’ poi Ilicic a chiudere la top ten della classifica dei marcatori di Serie A, con 11 gol segnati in favore dell’Atalanta.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Quagliarella (Sampdoria) 21

Zapata (Atalanta), Piatek (Milan) 20

Ronaldo (Juventus) 19

Milik (Napoli) 16

Immobile (Lazio), Caputo (Empoli) 13

Belotti (Torino), Petagna (Spal) 12

Ilicic (Atalanta) 11



