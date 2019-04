Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: attenzione a Belotti e Quagliarella

Puntuali come sempre non possono mancare i nostri consigli per il fantacalcio di Serie A: dopo il turno infrasettimanale infatti la prima serie del calcio italiano torna in campo e lo fa per la 31^ giornata. Andiamo quindi a vedere match per match quali sono i giocatori che consigliamo da schierare in questo turno di ritorno e chi invece è meglio tenere in panchina, in attesa di tempi migliori. Partendo quindi dagli anticipi del sabato e quindi dalla prima sfida della 31^ giornata tra Parma e Torino, vogliamo tenere in campo Belotti, fresco di doppietta pochi giorni fa contro la Sampdoria: attenzione però alla possibili assenze di Gervinho e Alves. Per il big match a Torino tra Juventus e Milan occhi puntati su Kean e attenzione ai forfait annunciati di Cristiano Ronaldo, Donnarumma e Paquetà. Occhi puntati infine su Sampdoria-Roma prevista sabato sera al Marassi: in casa giallorossa sono ben pochi gli uomini in forma ad eccezion forse di Zaniolo e Kluivert, mentre andranno assolutamente schierati Quagliarella e Gabbiadini.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Proseguiamo con i nostri consigli per il fantacalcio di Serie A e consideriamo ora i match attesi questa domenica: si partirà infatti già alle ore 12,30 con la partita tra Fiorentina e Frosinone, dove i riflettori saranno puntati su Chiesa di ritorno dall’infortunio: attenzione poi anche a Gerson come a Veretout, mentre non ci sentiamo di consigliare alcun giocatore del Frosinone visti gli ultimi risultati dei canarini. Per la sfida delle ore 15,00 tra Cagliari e Spal i nomi a cui fare attenzione sono sempre quelli di Pavoletti e Petagna, mentre per Udinese-Empoli, sono davvero pochi i nostri consigli per il fantacalcio di Serie A: rimangono però tra i promossi, Fofana, Lasagna, De Paul e Farias. Stando al calendario alle ore 18.00 avrà luogo il match a San Siro tra Inter e Atalanta, dove ricordiamo che ci sarà Icardi ma mancherà Zapata, questo squalificato nel turno infrasettimanale. Segnaliamo infine per il match Lazio-Sassuolo Duncan e Milikovic Savic mentre abbisognano di riposo Patric e Consigli: nella sfida serale Napoli-Genoa occhi puntati infine su Meret, Milik e Koulibaly.

© RIPRODUZIONE RISERVATA