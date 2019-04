Diretta Arzachena Piacenza/ Streaming video e tv: lupi, promozione alla portata

Arzachena Piacenza, che viene diretta dal signor Giovanni Nicoletti e si gioca sabato 6 aprile alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Dopo l’ultima vittoria in casa del Siena i sardi hanno compiuto probabilmente l’ennesimo passo decisivo verso la salvezza, anche se la riduzione delle penalizzazioni per Cuneo e Lucchese ha complicato un cammino che sembrava scritto. Il Piacenza arriva all’appuntamento dopo il 4-0 all’Alessandria che gli ha permesso di blindare il secondo posto. Emiliani a -4 dall’Entella capolista a parità di partite giocate: dopo una lunga rincorsa, la lotta per la Serie B sembra più che mai aperta per una formazione che tra gli anni Novanta e i primi Duemila ha conosciuto molto spesso la Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arzachena Piacenza non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la diretta streaming video via internet a disposizione per tutti gli abbonati al sito elevensports.it, che potranno seguire il match sul web sia con pc o smart tv, sia con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA PIACENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Biagio Pirina di Arzachena: i padroni di casa schiereranno Pini; Arboleda, Moi, Baldan, Manca; Bonacquisti, Nuvoli, Casini; Gatto; Ruzzittu e Cecconi. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Fumagalli; Silva, Pergreffi, Bertoncini; Di Molfetta, Nicco, Marotta, Corradi, Barlocco; Terrani e Ferrari.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 4-3-1-2 per l’Arzachena guidata in panchina da Mauro Giorico, 3-5-2 per il Piacenza allenato da Arnaldo Franzini. Piacenza vincente nel match d’andata di questa stagione, 3-1 con gol di Silva, Troiani e Corradi decisivi per i biancorossi. L’Arzachena ha vinto con un rotondo 3-0 nell’ultimo precedente disputato in Sardegna contro gli emiliani: 3-0 il 4 febbraio 2018 con gol messi a segno da Vano, Sanna e La Rosa.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle principali agenzie di scommesse indicano il Piacenza favorito per la conquista dei 3 punti contro l’Arzachena. Vittoria interna quotata 3.65 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 3.15 da William Hill e vittoria in trasferta quotata 2.00 da Eurobet. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, Bwin propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.55.



