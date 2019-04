Diretta Cagliari Palermo Primavera/ Streaming video tv: rosanero cercano la salvezza

Cagliari Palermo Primavera, diretta dall’arbitro Ilario Guida, sabato 6 aprile 2019 alle ore 11.00, sarà una delle sfide in programma nella ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1. La vittoria per 2-1 contro la Fiorentina prima della classe ha garantito ai sardi un importante balzo in classifica. La salvezza sembra blindata e soprattutto la zona play off è lontana solo una lunghezza per i rossoblu. Resta difficile la situazione dei rosanero, al momento ancora penultimi a un punto di distanza dal Milan in zona play out: i siciliani non sono andati oltre il pari nell’ultimo match contro l’Udinese fanalino di coda e faticano a trovare quel cambio di passo che garantirebbe la salvezza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Palermo nel campionato Primavera 1 si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà la diretta streaming video via internet a disposizione per tutti coloro che si collegheranno sia tramite pc, sia con dispositivi mobili come smartphone o tablet, sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PALERMO PRIMAVERA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo sabato mattina per la diretta Cagliari Palermo Primavera: i padroni di casa schiereranno Daga; Kouadio, Carboni, Peresutti, Porru; Lombardi, Lella, Ladinetti; Marigosu, Verde e Doratiotto. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Avogadri; Petrucci, Fradella, De Marino, Gallo; Sicuro, Santoro, Costantino, Rizzo; Cannavò e Birligea.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 4-3-3 per il Cagliari guidato in panchina da Max Canzi, 4-4-2 per il Palermo allenato da Giuseppe Scurto. Il Cagliari ha espugnato Palermo vincendo 1-2 nel match d’andata di questa stagione, decisivi i gol di Verde e Lombardi, i rosanero accorciarono con Louka. 1-1 nell’ultimo precedente a Cagliari tra le formazioni Primavera delle due squadre isolane, datato 5 maggio 2018.



