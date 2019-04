Diretta Carpi Padova/ Streaming video DAZN: delicata sfida salvezza (Serie B)

Carpi Padova, diretta dall’arbitro Piccinini; si gioca oggi pomeriggio, sabato 6 aprile 2019, alle ore 15.00. Appuntamento allo stadio Sandro Cabassi della città emiliana per una delle partite più delicate nel programma della trentaduesima giornata di Serie B: Carpi Padova infatti è una sfida salvezza tra due formazioni che, se il campionato finisse oggi, sarebbero entrambe retrocesse. Ultimo il Carpi con 22 punti, penultimo il Padova a quota 24, basterebbe dire questo per capire perché si tratterà di una partita da non sbagliare, forse già l’ultima spiaggia per il Carpi ma di certo fondamentale pure per il Padova – e il pareggio rischierebbe di servire a poco per entrambe. Martedì nel turno infrasettimanale il Carpi ha perso per 3-1 sul campo del Benevento mentre il Padova è stato sconfitto per 1-2 a domicilio dall’Ascoli, sconfitte che hanno naturalmente aggravato le rispettive situazioni. Oggi si può dare la svolta per tornare almeno a sperare, ma chi ci riuscirà?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Padova non è prevista: come quasi tutte le partite di Serie B sarà infatti visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, dunque questa partita si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PADOVA

Proviamo adesso ad ipotizzare le probabili formazioni di Carpi Padova. Per i padroni di casa di Fabrizio Castori ecco un 4-4-2 che dovrebbe prevedere Piscitelli in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro con Pachonik, Kresic, Poli e Sabbione. Quattro uomini anche a centrocampo, che potrebbero essere da destra a sinistra Pasciuti, Vitale, Coulibaly e Rolando, infine ecco Marsura ed Arrighini che dovrebbero essere i due attaccanti titolari. Modulo 4-3-3 invece per il Padova di Matteo Centurioni, che potrebbe proporre Minelli fra i pali e davanti a lui una retroguardia con Morganella, Trevisan, Cherubin e Ravanelli; a centrocampo invece Serena perno centrale affiancato dalle due mezzali Calvano e Lollo, infine la prima punta Bonazzoli e i due esterni Capello e Clemenza formeranno il tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Adesso vediamo cosa ci dicono i pronostici su Carpi Padova, basati sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Abbiamo visto che sarà una partita molto delicata, non stupisce dunque notare che il valore dei tre segni è praticamente identico: infatti una vittoria del Carpi (segno 1) è quotato a 2,70, mentre un successo del Padova (segno 2) è proposto a 2,80 e infine il pareggio (naturalmente segno X) vale 2,90 volte la posta in palio.



