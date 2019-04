Diretta Casalmaggiore Scandicci/ Streaming video tv: si accendo in play off scudetto

Casalmaggiore Scandicci, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Marco Turtù, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 6 aprile 2019 al Pala Radi: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. Si aprono quindi con la diretta tra Casalmaggiore e Scandicci i tanti attesi quarti di finale per i play off scudetto della Serie A1: il primo campionato italiano torna quindi in campo per gara 1 in terra delle rosanero che di certo paiono più motivate mai a stendere una delle grandi sorprese della stagione, per avvicinarsi al titolo italiano. Certo la Pomì non è, almeno sulla carta, tra le favorite pretendenti allo scudetto, ma in un momento così delicato della stagione non si può dare per scontato davvero nulla. Non dimentichiamo infatti che giusto pochi giorni fa le ragazze di Gaspari hanno avuto ragione di Novara, seconda forza del Campionato di serie A l termine della regular season, mettendo pure in campo una prestazione più che eccellente.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta Casalmaggiore Scandicci sul digitale terrestre: la diretta tv è stata infatti stata assicurata dalle ore 20.30 sul canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley italiano. Diretta streaming video assicurata tramite il portale raiplay.it anche in questa attesa sfida, gara 1 dei quarti di finale per in play off scudetto di Serie A1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

DIRETTA CASALMAGGIORE SCANDICCI: COME ARRIVANO I DUE CLUB

In vista della diretta tra Casalmaggiore e Scandicci, attesa gara 1 su tre per i quarti di finale dei play off scudetto, sarebbe buona cosa cancellare la lavagna: si riparte infatti da zero e con una formula del tutto diversa la lotta per il titolo in questa ultima parte della stagione. Di fatto però è bene ricordare come le due squadre hanno ottenuto sul campo la possibilità di giocarsi il tutto per tutto. Ecco quindi che vale quindi la pena riprendere in mano la classifica del campionato stilata dopo la 26^ giornata e dove le rosanero, grazie al successo su Novara erano riuscite ad approdare alla sesta posizione con ben 43 punti, due in meno di Busto Arsizio. Non vi erano stati invece dubbi sulla presenza delle fiorentine ai play off dopo la bella stagione vissuta. Scandicci infatti si è presto affermata come terza forza del campionato e così ha chiuso la classifica, con 50 punti ( a 11 però di distacco dalla capolista Conegliano). Non per questi dati però le toscane saranno le favorite d’obbligo alla vittoria oggi come pure la passaggio del turno: deciderà solo il campo.



