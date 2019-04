Diretta Foggia Spezia/ Streaming video DAZN: satanelli senza Leandro Greco (Serie B)

Foggia Spezia, partita diretta dal signor Pillitteri, è una di quelle che si giocano sabato 6 aprile nella 32^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Ai satanelli è toccato il turno di riposo infrasettimanale, e dunque l’ultima partita disputata è quella contro il Brescia, persa al Rigamonti; tuttavia la squadra pugliese ha accolto con soddisfazione le sconfitte di Carpi, Padova e Livorno e il pareggio del Venezia, risultati con i quali può rilanciare le proprie ambizioni di salvezza nonostante i 6 punti di penalizzazione. Il grande colpo martedì sera lo ha fatto lo Spezia: i liguri hanno ribaltato la partita contro la Salernitana e sono andati a vincere in pieno recupero, scalando una posizione in classifica e tornando in zona playoff con la consapevolezza di potercela fare. Ora vedremo quello che succederà nella sfida di oggi allo Zaccheria, che si prospetta davvero molto interessante; mentre aspettiamo che arrivi il calcio d’inizio nella diretta di Foggia Spezia, analizziamo al meglio le possibili scelte dei due allenatori studiando le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Spezia non sarà disponibile sui canali tradizionali: per seguirla infatti dovrete essere abbonati alla piattaforma DAZN che la trasmette in esclusiva in diretta streaming video, e quindi occorrerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete eventualmente collegare al vostro televisore utilizzando il Chromecast, oppure in alternativa avrete la possibilità di utilizzare una smart tv con connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SPEZIA

Nelle probabili formazioni di Foggia Spezia, Gianluca Grassadonia dovrà fare a meno dello squalificato Leandro Greco: a centrocampo dunque si candida capitan Agnelli che potrebbe affiancare Gerbo con Deli dall’altra parte, mentre sulla corsia sinistra cerca spazio Cicerelli che contende una maglia a Kragl. A destra confermato Zambelli; Ranieri, Billong e Loiacono formeranno il terzetto difensivo a protezione di Leali, mentre davanti Mazzeo e Iemmello potrebbero giocare insieme ma sono insidiati da Galano e Chiaretti. Lo Spezia giocherà con il 4-3-3 classico di Pasquale Marino: davanti a Lamanna si posizionano Terzi e Ligi con De Col e Augello da terzini, in mezzo al campo il playmaker arretrato sarà Matteo Ricci con Mora e Bartolomei schierati da interni con il compito di aiutare i laterali del tridente offensivo. Qui Vignali e Pierini sono favoriti su Da Cruz, mentre la prima punta dovrebbe essere Okereke senza troppi dubbi.

QUOTE E SCOMMESSE

Foggia Spezia è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il vantaggio del pronostico sorride ai satanelli, ma la quota per la loro vittoria (identificata dal segno 1) ha un valore di 2,45 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,00 che accompagna l’eventualità del successo esterno dei liguri, per la quale dovrete giocare il segno 2 e che ha una quota identica all’ipotesi del pareggio, come sempre regolata dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA