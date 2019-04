Diretta Gozzano Pro Patria/ Streaming video tv: quote, bustocchi favoriti (Serie C)

Gozzano Pro Patria viene diretta dal signor Adalberto Fiero, si gioca sabato 6 aprile alle ore 14.30 e sarà una delle sfide in programma nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. L’ultimo ko in casa della Pro Vercelli ha fatto scivolare indietro il Gozzano: dopo aver sognato l’aggancio alla zona play off, la matricola terribile dovrà misurarsi con le ultime giornate per non farsi risucchiare in extremis in zona salvezza. Dall’altra parte, la Pro Patria ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Arezzo nell’ultimo impegno di campionato disputato, perdendo l’occasione di avvicinare proprio i toscani al settimo posto. I bustocchi hanno comunque 11 punti di vantaggio sul confine della zona play out, ai quali sembrano ormai sicuri di partecipare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gozzano-Pro Patria non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la diretta streaming video via internet a disposizione per tutti gli abbonati al sito elevensports.it, che potranno seguire il match sul web sia con pc o smart tv, sia con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO PRO PATRIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo sabato pomeriggio: i padroni di casa schiereranno Casadei; Gigli, Mangraviti, Emiliano; Rizzo, Palazzolo, Guitto, Graziano, Evans; Messias e Libertazzi. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Tornaghi; Battistini, Zaro, Marcone; Mora, Colombo, Fietta, Ghioldi, Galli; Mastroianni e Le Noci.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 3-5-1-1 per il Gozzano guidato in panchina da Antonio Soda, 3-5-2 per la Pro Patria allenata da Ivan Javorcic. Pareggio 1-1 nel match d’andata di questa stagione, il primo in un campionato professionistico tra le due compagini: il Gozzano ha risposto con Gigli all’iniziale vantaggio bustocco di Mastroianni.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle principali agenzie di scommesse indicano la Pro Patria come lievemente favorita per la conquista dei 3 punti contro l’Albissola. Vittoria interna quotata 2.90 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 2.80 da William Hill e vittoria in trasferta quotata 2.55 da Eurobet. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, Bwin propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.65.



