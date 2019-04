Diretta Inter Milan Primavera/ Streaming video e tv: derby in salita per il diavolo

Inter Milan primavera, diretta dall’arbitro Davide Miele, sabato 6 aprile 2019 alle ore 13.00, sarà una delle sfide in programma nella ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1. Derby con l’Inter reduce da un pareggio in casa dell’Empoli: i nerazzurri restano terzi appaiati al Torino, agganciato dopo l’ultima sconfitta dei granata contro la Sampdoria. Anche il secondo posto occupato dalla Fiorentina è lontano solo un punto e l’Inter proverà a lanciare l’assalto contro un Milan sempre più in difficoltà dopo lo 0-3 subito in casa contro l’Atalanta. I rossoneri al momento sarebbero costretti ai play out ma hanno solo un punto di vantaggio dal penultimo posto e dalla retrocessione diretta. Servirà un finale di regular season fiammeggiante per evitare una retrocessione che sarebbe amarissima.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Milan primavera nel campionato Primavera 1 si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà la diretta streaming video via internet a disposizione per tutti coloro che si collegheranno sia tramite pc, sia con dispositivi mobili come smartphone o tablet, sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo sabato mattina per la diretta Inter Milan primavera: i padroni di casa schiereranno Dekic; Zappa, Nolan, Ntube, Corrado; Burgio, Pompetti, Gavioli; Schiro, Merola e Colidio. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Soncin; Bellanova, Djalo, Merletti, Negri; Brescianini, Brambilla, Torrasi; Maldini; Tsadjout e Haidara.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 4-3-3 per l’Inter guidata in panchina da Armando Madonna, 4-3-1-2 per il Milan allenato da Federico Giunti. Nel derby d’andata di questa stagione l’Inter ha conseguito un pirotecnico successo 3-4 in casa del Milan. Ai rossoneri non sono bastati i gol di Capanni, Vigolo e Sala, l’Inter ha avuto la meglio con le reti di Salcedo Mora e Corrado nel primo tempo e di Persyn e Merola nella ripresa.



