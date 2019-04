Diretta Juventus Milan/ Streaming video e tv: conta più per Gattuso (Serie A)

Juventus Milan, diretta dall’arbitro Fabbri, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 6 aprile 2019: l’Allianz Stadium ospiterà dunque un anticipo di lusso per la trentunesima giornata di Serie A, sfida tra due squadre che hanno fatto la storia del calcio in Italia e non solo. Oggi però Juventus Milan ci offre prospettive molto diverse per le due squadre. I bianconeri di Massimiliano Allegri dopo la vittoria di Cagliari hanno addirittura 18 punti di vantaggio sulla seconda, l’ottavo scudetto consecutivo è cosa fatta e resta solo da stabilire quando (molto presto in ogni caso) diventerà matematico, dunque per i padroni di casa Juventus Milan sarà soprattutto una prova generale del quarto di Champions League contro l’Ajax. Ben diverso il discorso per i rossoneri: il pareggio casalingo contro l’Udinese ha interrotto la striscia di due sconfitte ma non può certo essere considerato un risultato positivo. Il Milan di Gennaro Gattuso resta quarto più per demeriti altrui che per i propri meriti, ma deve tornare a fare bene se vuole difendere la qualificazione in Champions League. Oggi non sarà facile, ma qualsiasi punto dovesse arrivare sarà tanto di guadagnato…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Milan sarà una esclusiva di Sky. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il big-match di Serie A sui canali Sky Sport Uno (il numero 201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, oppure in alternativa potranno anche avvalersi della diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Le probabili formazioni di Juventus Milan dovranno fare necessariamente i conti con tante assenze, da una parte e dall’altra, o comunque con diversi giocatori non al meglio. Ad esempio in attacco Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare titolare Mandzukic, presumibilmente in un tridente con Kean e Bernardeschi. A centrocampo i possibili titolari sono Emre Can, Pjanic e Matuidi, con il primo però in ballottaggio con Bentancur, in difesa invece dovremmo avere tutti i titolari con la coppia Chiellini-Bonucci, quest’ultimo l’ex più atteso. Gennaro Gattuso invece deve fare i conti con le assenze di Donnarumma e Paquetà: in porta giocherà Reina, per il resto dipenderà dalle scelte del mister, ancora seriamente in dubbio se confermare le due punte o tornare al 4-3-3. In ogni caso Calhanoglu agirà a centrocampo, da capire la posizione di Suso e naturalmente se ci sarà Cutrone al fianco di Piatek.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Juventus Milan in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai. I bianconeri sono ampiamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,75. Si sale poi a quota 3,45 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine un colpaccio del Milan varrebbe 5,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



