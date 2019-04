Diretta Perugia Benevento/ Streaming video DAZN: atmosfera da playoff (Serie B)

Perugia Benevento, partita che sarà diretta dal signor Dionisi, si gioca alle ore 18:00 di sabato 6 aprile: siamo nella 32^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019 e la sfida dello stadio Renato Curi è sostanzialmente un match che vale un posto nei playoff. I sanniti, che nel turno infrasettimanale hanno battuto il Carpi, si sono rilanciati anche verso un posto per la promozione diretta anche se rispetto a loro ci sono squadre in vantaggio; trovando continuità i campani potrebbero eventualmente inserirsi nella corsa. Oggi Cristian Bucchi se la vede con una delle sue ex squadre, quel Perugia che corre per lo stesso obiettivo (la post season) ma che perdendo a Crotone ha interrotto una serie di quattro vittorie esterne, è ricaduto nei suoi vecchi limiti e adesso rischia seriamente di mancare le prime otto della classifica, perchè la lotta con Cittadella e Spezia è serrata e altre avversarie potrebbero inserirsi. Sulla carta comunque la partita dovrebbe essere intensa e spettacolare, tra due squadre che sanno giocare bene a calcio; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Perugia Benevento, intanto noi possiamo andare a valutare le possibili scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Benevento non sarà disponibile sui canali tradizionali: per seguirla infatti dovrete essere abbonati alla piattaforma DAZN che la trasmette in esclusiva in diretta streaming video, e quindi occorrerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete eventualmente collegare al vostro televisore utilizzando il Chromecast, oppure in alternativa avrete la possibilità di utilizzare una smart tv con connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BENEVENTO

In Perugia Benevento Alessandro Nesta dovrebbe puntare su Han Kwang-Song al fianco di Sadiq Umar per guidare l’attacco: va in panchina Melchiorri, sulla trequarti in vantaggio Falzerano che lascerebbe a Verre (12 gol in campionato) e Dragomir il compito di supportare Carraro, che ancora una volta sarà il metronomo della squadra umbra. Il portiere sarà Gabriel; davanti a lui agiranno due centrali che dovrebbero essere Sgarbi e Gyomber (ma se la giocano anche Cremonesi ed El Yamiq), sugli esterni sono destinati a giocare Rosi e Mazzocchi. Il Benevento ritrova Caldirola e Tuia, che dunque andranno a formare la difesa davanti a Montipò con la collaborazione di Del Pinto; i due ex Buonaiuto e Bandinelli si giocano una maglia da mezzala al fianco di Crisetig, Nicolas Viola sarà schierato dall’altra parte e potrà dare una mano in regia mentre sugli esterni dovremmo avere Gyamfi e Gaetano Letizia, secondo un 3-5-2 che in stagione Bucchi ha alternato al 4-3-3. Davanti la certezza si chiama Massimo Coda; al suo fianco giocherà uno tra Improta e Roberto Insigne, ma il secondo appare favorito.

QUOTE E SCOMMESSE

Per scommettere su Perugia Benevento avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 che identifica la vittoria interna del Grifone vale 2,45 volte la somma messa sul piatto e, visto che il segno 2 per il successo in trasferta ha una quota di 3,05 volte la puntata, la formazione di casa è favorita dal pronostico. Il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA