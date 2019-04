Diretta Pisa Juventus U23/ Streaming video e tv: gran momento per i toscani (Serie C)

Pisa Juventus U23, partita diretta dal signor Paolo Bitonti, è una di quelle che rientrano nel programma della 34^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019, per il girone A. Squadre in campo all’Arena Garibaldi sabato 6 aprile, con calcio d’inizio alle ore 16:30, e situazione interessantissima per un Pisa che, se anche non può più centrare la promozione diretta, sa di potersi invece inserire nel discorso della fase nazionale dei playoff. La vittoria sull’Albissola è stata la terza consecutiva per una squadra che non subisce gol da 520 minuti, ha vinto sette delle ultime nove partite ed è imbattuta da fine gennaio: una grande corsa quella dei nerazzurri, che possono ragionevolmente mangiarsi le mani per un avvio di stagione non così brillante. La Juventus U23 si è probabilmente giocata la possibilità di fare i playoff perdendo nettamente contro la Pistoiese: una sconfitta interna in controtendenza con il rendimento casalingo, ma se i giovani bianconeri resteranno fuori dalle prime dieci sarà in termini generali per il passo in trasferta. La stagione si può considerare buona e il -5 dal Novara autorizza ancora le speranze; oggi però servirà solo vincere. Vediamo allora quello che succederà nella diretta di Pisa Juventus U23, intanto possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco per questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Juventus U23 non è disponibile: come per tutte le partite di Serie C – compresa la Coppa Italia – anche questa è mandata in onda dal portale elevensports.it, che ancora una volta ha acquisito i diritti per la terza divisione e fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio (in modo gratuito per chi rinnovasse dalla scorsa stagione) oppure acquistando la singola partita ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PISA JUVENTUS U23

Luca D’Angelo non può utilizzare Masucci in Pisa Juventus U23: dentro Pesenti o Marconi a fare da partner offensivo di Moscardelli, con Minesso che dovrebbe essere confermato da trequartista. In mezzo al campo cerca spazio Izzillo, ma i favoriti per accompagnare la regia di Gucher restano sempre Verna e Di Quinzio; la difesa sarà disposta in linea davanti al portiere Gori con Buschiazzo e Simone Benedetti a formare la coppia centrale, mentre Lisi – matchwinner a Chiavari – e Samuele Birindelli saranno i due terzini. Bunino e Mokulu Tembe dovrebbero formare la coppia offensiva della Juventus U23: alle loro spalle Matheus Pereira scalpita per sostituire Zanimacchia, poi Kastanos e Muratore che agiranno come centrali di un centrocampo che sarà completato dai due esterni del Prete e Beruatto, con lo stesso Matheus Pereira che potrebbe anche giocare a sinistra. Morelli, Alcibiade e Coccolo dovrebbero formare la difesa a protezione di Del Favero, favorito su Nocchi per la porta.

QUOTE E SCOMMESSE

Pisa Juventus U23 è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è naturalmente quella di casa, che ha una quota di 1,60 volte la puntata per il segno 1 che identifica la sua vittoria. Il pareggio ha un valore corrispondente a 3,45 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre con il segno 2 che identifica il successo in trasferta andreste a vincere un corrispettivo di 5,75 la vostra giocata con questo bookmaker.



