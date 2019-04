INFORTUNIO EMRE CAN, COME STA/ Juventus, distorsione alla caviglia: salta l’Ajax?

Infortunio per Emre Can in Juventus-Milan e apprensione bianconera in vista del prossimo impegno di Champions League contro l’Ajax. Il giocatore tedesco è stato infatti costretto a lasciare il terreno di gioco al 24′ dopo aver tentato per diversi minuti di stringere i denti. Molto particolare la dinamica dell’infortunio che ha colpito il centrocampista bianconero: l’ex Liverpool si è fatto male non per un contrasto subito da un avversario ma nel tentativo di portarlo ad un calciatore del Milan. Emre Can stava tentando di arpionare la sfera in quel momento nella disposizione dell’ivoriano Kessié quando il piede destro gli è rimasto piantato nel terreno provocando un movimento innaturale della caviglia destra. E un lungo brivido è corso lungo la schiena dei tifosi dello Stadium…

INFORTUNIO EMRE CAN

In un primo momento era sembrato che Emre Can potesse riuscire a stringere i denti e ad archiviare la distorsione alla caviglia destra procuratasi nel tentativo di rubare palla a Kessié. L’infortunio, però, dev’essersi rivelato più grave del previsto se è vero che il turco naturalizzato tedesco, apparso claudicante per diversi minuti, alla fine si è accasciato sul terreno di gioco richiamando l’attenzione della panchina per chiedere il cambio. Massimiliano Allegri, dopo aver fatto scaldare per alcuni minuti Pjanic e Khedira ha optato per quest’ultimo. Ma adesso la preoccupazione è tutta per il prossimo impegno di Champions League: il recupero di Emre Can per la gara di quarti di finale contro l’Ajax è possibile? La sua è stata un’uscita precauzionale o il problema è di quelli seri? Lo scopriremo molto presto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA