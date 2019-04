Probabili formazioni Inter Atalanta/ Diretta tv, Zapata è squalificato (Serie A)

Inter Atalanta si gioca domani pomeriggio: le due formazioni scenderanno in campo a San Siro alle ore 18.00 per dare vita al derby lombardo che sarà davvero interessante. Di sicuro è già alta l’attesa per quanto sapranno fare le due formazioni: Inter Atalanta mette di fronte due candidate alla Champions League e tra l’altro le due squadre uscite meglio dal turno infrasettimanale, di conseguenza ci sono tutte le premesse per assistere a un incontro di grande livello. Andiamo allora senza indugio a leggere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Inter Atalanta dovrebbero in linea di massima per Luciano Spalletti ricalcare le scelte di mercoledì, in occasione della netta vittoria sul campo del Genoa. Alcune situazioni però andranno valutate, ad esempio Icardi e Nainggolan erano alla loro prima partita intera dopo un periodo molto lungo. Per Mauro non ci sono dubbi sulla conferma, al massimo ci sarà una staffetta con Keita; il belga invece potrebbe rischiare qualcosa in più ed è possibile un ballottaggio con Joao Mario. Sugli esterni dovremmo invece rivedere Politano e Perisic, anche se per il numero 16 è possibile un ballottaggio con Candreva. In mediana Brozovic è la certezza ma dovrebbe essere confermato anche Gagliardini dopo l’ottima prestazione a Marassi, dunque Vecino va verso la panchina. In difesa ecco l’ormai solito dubbio fra Asamoah e Dalbert, al fianco di Skriniar ci sarà ancora una volta Miranda, a causa dell’infortunio di De Vrij.

LE SCELTE DI GASPERINI

Passando ai nerazzurri bergamaschi, anche per Gian Piero Gasperini le probabili formazioni di Inter Atalanta vedranno in linea di massima la conferma della squadra che giovedì ha travolto il Bologna. Per la Dea un cambio è obbligato, dal momento che purtroppo Zapata sarà squalificato: sicuri del posto gli intoccabili Ilicic e Gomez, al posto del colombiano dovrebbe esserci Barrow a meno che il Gasp scelga un attacco senza punte di ruolo, mettendo in campo Pasalic dal primo minuto. In difesa e a centrocampo potrebbe esserci al massimo un po’ di turnover: vedremo dunque se fra i pali ci sarà ancora Gollini, davanti a lui Palomino e Mancini saranno affiancati da uno fra Djimsiti e Masiello. In mediana è intoccabile la coppia formata da Freuler e De Roon, sugli esterni vedremo Hateboer a destra e uno tra Gosens e Castagne a sinistra, anche se il belga potrebbe pure giocare al posto dell’olandese, qualora Gasperini dovesse decidere di far rifiatare proprio Hateboer.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Cedric, Vecino, Borja Valero, Candreva, Joao Mario, Keita.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lautaro Martinez, Vrsaljko, De Vrij.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Barrow. All. Gasperini.

A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Ibanez, Masiello, Toloi, Castagne, Pessina, Pasalic, Kulusevski.

Squalificati: Zapata.

Indisponibili: nessuno.



