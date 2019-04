Probabili formazioni Juventus Milan/ Quote, rossoneri a due punte (Serie A)

Juventus Milan si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, quando le due formazioni scenderanno in campo all’Allianz Stadium per l’anticipo di lusso della trentunesima giornata di Serie A. Le aspettative sono diverse per le due formazioni: Juventus Milan per i bianconeri sarà un’altra tappa verso uno scudetto ormai ampiamente in cassaforte, ai rossoneri invece servirebbe un risultato di prestigio per rafforzarsi nella complicata volata verso il quarto posto dopo avere raccolto un solo punto nelle ultime tre partite. Di certo ci aspetta una partita affascinante, il blasone delle due compagini non ha bisogno di commenti: vediamo allora quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Juventus Milan in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai. I bianconeri sono ampiamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,75. Si sale poi a quota 3,45 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine un colpaccio del Milan varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Milan sono parecchi i giocatori infortunati o comunque acciaccati per Massimiliano Allegri, che dovrà fare i suoi calcoli verso il prossimo impegno in Champions League dopo la vittoria a Cagliari. L’allenatore bianconero dovrebbe dunque tornare al 4-3-3 dove chiederà ad alcuni di stringere i denti come ad esempio Emre Can e Pjanic, che con Matuidi saranno i probabili titolari a centrocampo, sia pure con Bentacur possibile alternativa. Per la difesa le mosse poi paiono un po’ scontate: Sczcesny tra i pali, Chiellini e Bonucci al centro (con Rugani pronto qualora uno dei due dovesse recuperare), Cancelo a destra e l’ex De Sciglio oppure Alex Sandro a sinistra. In attacco Allegri proporrà il tridente Bernardeschi, Kean e Mandzukic, anche se pure Dybala è ormai sulla via del completo recupero.

LE SCELTE DI GATTUSO

Diversi dilemmi anche in casa rossonera per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Milan. Il 4-3-1-2 visto nella partita contro l’Udinese potrebbe essere confermato da Gennaro Gattuso, pur con alcune novità negli interpreti. Il tecnico rossonero potrebbe salvare le due punte Cutrone-Piatek, alle loro spalle potrebbe agire sulla trequarti Suso, che ha recuperato. Nel terzetto di centrocampo dovremmo rivedere dal primo minuto Kessie (favorito su Biglia), oltre a Bakayoko e Calhanoglu, che dovrà dunque agire da mezzala. Non vi sono dubbi invece in difesa, dove mancherà per infortunio Gigio Donnarumma: sarà quindi Reina a occupare lo spazio tra i pali, protetto dalla consueta coppia centrale composta da Romagnoli e Musacchio, mentre Calabria a destra e Rodriguez a sinistra presidieranno le fasce.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 18 Kean, 17 Mandzukic. All. Allegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Perin, Barzagli, Caceres, Douglas Costa, Cuadrado, Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-3–1-2): 25 Reina; 2 Calabria, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 68 Rodriguez; 10 Calhanoglu, 14 Bakayoko, 79 Kessie; 8 Suso; 63 Cutrone, 19 Piatek. All. Gattuso.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: G. Donnarumma, Conti, Paquetà, Bonaventura.



