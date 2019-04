Probabili formazioni Napoli Genoa/ Diretta tv, possibili molti cambi (Serie A)

Napoli Genoa si gioca domani sera alle ore 20.30, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita al posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Andiamo allora a vedere quali sono le principali notizie alla vigilia della partita circa le probabili formazioni di Napoli Genoa, tenendo presente che Carlo Ancelotti e Cesare Prandelli saranno accomunati dalla voglia di riscatto dopo il turno infrasettimanale, nel quale il Napoli ha perso ad Empoli e il Genoa è stato travolto dall’Inter. Possibili dunque diversi cambiamenti, alcuni forzati ed altri per volontà dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Genoa, per Carlo Ancelotti bisogna anche tenere presente la necessità di dosare le forze per il finale di stagione, soprattutto in Europa League. Il turnover potrebbe essere ampio soprattutto in difesa, dove non ci stupirebbero numerosi cambi, ad esempio con Hysaj che potrebbe ritrovare una maglia da titolare al pari di Maksimovic al fianco di Koulibaly davanti a Meret, mentre a sinistra è possibile la conferma di Mario Rui. A centrocampo si potrebbe tornare al 4-4-2 con il ritorno da titolare di Fabian Ruiz al fianco di Allan, più Callejon a destra e Zielinski a sinistra, anche se resta valida pure l’alternativa Verdi. Infine in attacco dovrebbe tornare titolare Mertens al fianco di Milik, con Insigne sulla strada del pieno recupero.

LE SCELTE DI PRANDELLI

Possibili grandi novità anche per Cesare Prandelli nelle probabili formazioni di Napoli Genoa, d’altronde il Grifone è reduce da una pesante batosta contro l’Inter. In difesa i cambi sono forzati perché Romero e Zukanovic sono squalificati e di conseguenza potrebbero giocare Gunter e Biraschi davanti a Radu, la buona notizia è che invece Criscito rientra dopo un turno di stop. A centrocampo invece le novità potrebbero essere più strettamente tecnico-tattiche, visto che mercoledì hanno fatto male tutti: ecco perché Prandelli potrebbe decidere di cambiare molto, ci sono in particolare Bessa e Mazzitelli che scalpitano per una maglia da titolare. Solo in attacco non ci attendiamo grandi sorprese, perché il tandem titolare potrebbe essere ancora formato da Sanabria e Kouame.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. All. Ancelotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ghoulam, Albiol, Chiriches, Diawara.

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Gunter, Biraschi, Criscito; Lerager, Bessa, Mazzitelli, Sturaro; Sanabria, Kouame. All. Prandelli.

Squalificati: Romero, Zukanovic.

Indisponibili: Hiljemark.



