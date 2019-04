Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Quote, ancora dubbi per Ranieri (Serie A)

Sampdoria Roma si gioca alle ore 20.30 di questa sera, quando le due formazioni scenderanno in campo a Marassi per dare vita a un gustoso anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Le aspettative sono alte per entrambe le formazioni: Sampdoria Roma potrebbe essere l’ultima chiamata per i blucerchiati nella corsa verso un posto in Europa League, d’altronde la Roma non può più permettersi passi falsi perché il quarto posto rischia di allontanarsi in maniera irreparabile se i giallorossi si facessero superare (e agganciare in classifica) dai blucerchiati. Vediamo allora subito quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sampdoria Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Osserviamo adesso che appare decisamente incerto il pronostico per Sampdoria Roma, secondo quanto ci dicono le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Leggermente favorita la Roma, il segno 2 è proposto a 2,50 contro il 2,80 per il segno 1 in caso di vittoria della Sampdoria. L’ipotesi più remunerativa tuttavia è il pareggio: il segno X infatti vale 3,35 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Per le probabili formazioni di Sampdoria Roma di certo Marco Giampaolo dovrà fare a meno di Bereszynki, che è squalificato dopo la partita con il Torino. Ecco quindi che rivedremo Sala dal primo minuto a completare il quartetto difensivo dei liguri: davanti ad Audero avremo anche Murru sull’altra fascia e nella coppia centrale probabilmente Tonelli e Andersen, considerato che Colley non è al top. In mediana sono invece poche le novità per Giampaolo, che non dovrebbe avere alcun dubbio su Linetty, Vieira e Praet come titolari per il centrocampo a tre della sua Sampdoria, pur con Jankto in alternativa, mentre in attacco si segnalano per l’ennesima volta ben due ballottaggi. Infatti la certezza del reparto avanzato blucerchiato si chiama Quagliarella: al suo fianco agirà uno fra Gabbiadini e Defrel, mentre sulla trequarti si contendono il posto Saponara e Ramirez.

LE SCELTE DI RANIERI

Sempre complicato fare il quadro della situazione giallorossa, per Claudio Ranieri sono ancora molte le incognite sulle probabili formazioni per Sampdoria Roma. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 ma resta molto da decidere circa gli interpreti. Tra i pali possibile la conferma di Mirante al posto di Olsen, davanti a lui ecco i due centrali Fazio e Manolas, che rientra da squalifica, mentre ai lati dovrebbero esserci Karsdorp e Kolarov, anche perché sono indisponibili sia Santon sia Florenzi. A centrocampo dovrebbe rientrare De Rossi, probabilmente affiancato da Nzonzi, resta però da capire se il modulo sarà il 4-2-3-1 oppure il 4-3-3: da questo dipenderà anche la posizione di Zaniolo. In attacco sono davvero tanti i dubbi: Kluivert potrebbe guadagnarsi la conferma dopo la Fiorentina, anche perché molti suoi compagni di reparto sono acciaccati. El Shaarawy dovrebbe stringere i denti a sinistra, Dzeko sembra favorito su Schick, sempre che non giochino entrambi.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Audero; 7 Sala, 26 Tonelli, 3 Andersen, 29 Murru; 16 Linetty, 4 Vieira, 10 Praet; 5 Saponara; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. All. Giampaolo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caprari.

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 2 Karsdorp, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 42 Nzonzi, 16 De Rossi; 34 Kuivert, 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko. All. Ranieri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Santon, Florenzi, Pastore, Perotti, Coric



© RIPRODUZIONE RISERVATA