Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori (32^ giornata)

Il secondo campionato italiano torna in campo in questo fine settimana per la 32^ giornata e siamo ovviamente impazienti di conoscere quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B: dopo un’intenso turno infrasettimanale ci attendiamo senza dubbio qualche novità. Prima di esaminare nel dettaglio match per match, riepiloghiamo un attimo il programma per la 32^ giornata, iniziata già ieri con l’anticipo tra Brescia e Venezia. Ecco quindi che sabato il primo fischio d’inizio è previsto per le ore 15.00 quando avranno luogo Carpi-Padova, Cittadella-Livorno e Foggia-Spezia: alle ore 18.00 il Perugia accoglierà il Benevento, di ritorno dal successo sul Carpi. Per la domenica ecco invece tre incontri ovvero due previsti alle ore 15.00 e quindi Ascoli-Pescara e Cremonese-Lecce e uno atteso alle ore 21.00 tra Cosenza e Crotone: solo domani si accenderà lo scontro diretto tra Palermo e Verona, con l’Hellas di ritorno dal sofferto pari con il Brescia. Andiamo allora a controllare le probabili formazioni di Serie B della 32^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PADOVA

Per la sfida casalinga i falconi dovrebbero affidarsi ancora a Arrighini e Crociata in attacco, benchè dalla panca rimanga a disposizione Vano. Di contro però ci sarà la difesa a 4 dei patavini, e composta da Ceccaroni, Cherubin, Ravanelli e Morganella oltre che da Minelli, fedele tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA LIVORNO

Per le probabili formazioni di Serie B il tecnico dei granata dovrebbe confermare gran parte del 4-3-1-2 visto contro il Venezia pochi giorni fa: di certo non mancheranno Diaw e Finotto in attacco. Risponderà un attacco a due punte per i toscani, con le maglie da titolari a Murilo e Raicevic.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SPEZIA

I satanassi saranno in campo nella 32^ giornata di Serie B col classico 3-5-2 che vedrà in difesa di fronte a Leali il ritiro Loiacono-Billong-Ranieri. Di contro sarà difesa a 4 per i liguri con Lamanna tra i pali, e al centro il duo Paradossi-Terzi: toccherà allora a a Augello e Vignali agire ai lati dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BENEVENTO

Per gli umbri è atteso il 4-3-1-2 come modulo di partenza con Melchiorri e Sadiq in attacco innescati da Verre sulla tre quarti. Risponderanno gli stregoni con il 4-3-1-2 con Coda e Armenteros in attacco e sostenuti da uno tra Ricci e Tello sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PESCARA

Per la 32^ giornata di campionato i bianconeri dovrebbero puntare sul 4-3-1-2 che vede a centrocampo camp primo minuto Addae, Cesarini e Frattesi, pur con Quaranta a disposizione dalla panchina. Per contro il centrocampo del Pescara sarà a 5 e Pillon dovrebbe consegnare le maglie da titolari a Del Grosso, Crecco, Brugman, Memushaj e Balzano: rimangono a disposizione Bruno e Sottil.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LECCE

I grigiorossi in questa occasione dovrebbero puntare ancora sul duo Piccolo-Montalto in campo dal primo minuto, pur con a disposizione Strizzolo e Carretta dalla panchina. I giallorossi invece saranno in campo con Falco e La Mantia dal primo minuto, con Mancosu titolare sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CROTONE

Per le probabili formazioni di Serie B gli squali saranno in campo questa domenica con Simy e Pettinari di nuovo titolari in attacco: ci sarò a rispondere la difesa a tre dei bruzi con le maglie da titolari sulle spalle di Anibal, Dermaku e Legittimo e sarà sempre Perina a coprire lo specchio rossoblu.



