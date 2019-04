Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite, 31^ giornata (6-7-8 aprile)

Il nuovo appuntamento con i pronostici di Serie A 2018-2019 ci rivela le partite della 31^ giornata: spicca la grande sfida dell’Allianz Stadium che fa parte degli anticipi, dove assisteremo anche ad una interessante partita a Marassi; avvicinandoci alla conclusione del campionato naturalmente la posta in palio si alza, anche se ci sono squadre che hanno meno obiettivi da raggiungere e dunque potranno giocare con maggiore libertà mentale. Ad ogni modo, le partite come sempre sono dieci e si svilupperanno tra sabato 6 e lunedì 8 aprile; pertanto iniziamo il nostro cammino attraverso i pronostici di Serie A, provando a identificare i possibili risultati delle gare cui assisteremo.

PRONOSTICO PARMA TORINO (sabato ore 15:00)

Battuto da un rigore al 14’ di recupero sul campo del Frosinone, il Parma è una di quelle squadre che attualmente ha poco da dire: certo potrebbe anche venire coinvolto nella lotta alla salvezza con un crollo verticale, ma le statistiche parlano chiaro e i ducali dovrebbero essere tranquilli. Il Torino sogna: 48 punti e la concreta possibilità di andare in Europa, addirittura attraverso la Champions League se il passo dovesse migliorare. Per l’agenzia di scommesse Snai, una di quelle che hanno tracciato il pronostico, i granata partono favoriti: vale infatti 2,15 volte la somma messa sul piatto il segno 1 che identifica la loro vittoria, contro il valore di 3,75 che accompagna l’eventualità del successo del Parma. Per il pareggio dovrete giocare il segno X, e andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,15 volte quanto investito.

PRONOSTICO JUVENTUS MILAN (sabato ore 18:00)

La Juventus potrebbe addirittura vincere lo scudetto: dovrebbe battere il Milan e sperare nella sconfitta del Napoli. Sia come sia, ormai per i bianconeri sembra fatta perchè nel turno infrasettimanale i punti di vantaggio sono tornati 18 e mancano solo due successi per festeggiare. Attenzione però al Milan: i campioni d’Italia devono concentrarsi sull’imminente Champions League e hanno tanti infortunati, i rossoneri hanno fatto un punto nelle ultime tre partite e sono affamati per un posto nell’Europa che conta. Dunque, possibile ribaltone all’Allianz Stadium? Non secondo la Snai, perchè il segno 1 per la vittoria della Juventus vale 1,75 contro la quota di 5,25 volte la somma investita per il segno 2, che identifica il successo del Milan. Il pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,45 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.

PRONOSTICO SAMPDORIA ROMA (sabato ore 20:30)

Con il pareggio contro la Fiorentina la Roma ha ripreso la sua corsa, anche se a singhiozzo; buone sensazioni per la prestazione, la difesa ha nuovamente traballato ma ritrova Manolas. La corsa è quella per la Champions League, ma Claudio Ranieri deve rimontare 4 punti al Milan e vedersela con avversarie agguerrite; di fronte questa sera una Sampdoria scottata dal ko di Torino, a causa del quale rischia di fermarsi sul più bello e ancora una volta mancare le posizioni internazionali. Secondo l’agenzia di scommesse Snai è la Roma la squadra favorita per la vittoria: questa eventualità è regolata dal segno 2 e vi farebbe guadagnare 2,50 volte quanto investito, contro il valore di 2,85 che accompagna il segno 1 per il successo interno della Sampdoria. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,30 volte la somma che avrete pensato di puntare.



