Pronostici Serie B/ Scommesse e quote per le partite della 32^ giornata

I pronostici Serie B tornano in occasione della nuova giornata del campionato cadetto, che sarà al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà oggi sabato 6 aprile, domani domenica 7 aprile fino al posticipo di lunedì 8 aprile, quando si completerà questo turno con cui il campionato torna in campo subito dopo l’infrasettimanale, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per questa 32^ giornata che caratterizza il primo weekend del mese di aprile.

PRONOSTICO CARPI PADOVA

Delicatissimo scontro salvezza tra l’ultima e la penultima della classifica di Serie B, l’aspetto psicologico potrebbe rivestire un’importanza fondamentale oggi pomeriggio al Cabassi. Segnaliamo in base al fattore campo e ad esigenze di classifica ancora più stringenti il segno 1, che è proposto a quota 2,75 da parte dell’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICO CITTADELLA LIVORNO

La classifica e il fattore campo sono due fattori che entrambi sorridono al Cittadella, di conseguenza carta partono chiaramente favoriti proprio i padroni di casa veneti allo stadio Piercesare Tombolato. Quota piuttosto bassa dunque per il segno 1, proposto a 1,83 dall’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICO FOGGIA SPEZIA

Confronto intrigante allo stadio Pino Zaccheria tra i padroni di casa del Foggia che lottano per la salvezza e uno Spezia che va invece a caccia dei playoff. Pronostico abbastanza incerto, vi proponiamo l’ipotesi più remunerativa secondo l’agenzia di scommesse Snai cioè il pareggio, dal momento che il segno X varrebbe 3,10 volte la posta in palio.

PRONOSTICO PERUGIA BENEVENTO

Importante scontro diretto in zona playoff allo stadio Renato Curi del capoluogo umbro: partita aperta ad ogni esito, anche se proprio il fattore campo potrebbe far pendere la bilancia dalla parte del Perugia. Gli umbri partono dunque favoriti e l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 1 a 2,45 volte la posta in palio, con differenze comunque non clamorose con gli altri segni.

PRONOSTICO ASCOLI PESCARA

Un Pescara tonificato dalla preziosa vittoria contro il Palermo nel posticipo dell’infrasettimanale potrebbe partire favorito sul campo dell’Ascoli, avversaria comunque ostica per tutti. Contesto abbastanza equilibrato e allora vi proponiamo l’opzione più remunerativa secondo l’agenzia di scommesse Snai, cioè il segno X che è quotato a 3,05.

PRONOSTICO CREMONESE LECCE

La Cremonese arriva da una bella vittoria a Livorno, ma stavolta ospita un Lecce lanciato al vertice dal successo contro il Cosenza. Un pareggio non ci stupirebbe, considerati fattore campo e un giorno in meno di riposo per il Lecce, di conseguenza segnaliamo che il segno X tra Cremonese e Lecce è proposto dall’agenzia di scommesse Snai a 2,95 volte la posta in palio.

PRONOSTICO COSENZA CROTONE

Derby calabrese certamente molto interessante, anche perché la posizione di classifica è quasi identica ed entrambe le compagini puntano a tenere lontana la zona calda. Pronostico abbastanza aperto, ma con una preferenza per i padroni di casa: il segno 1 al San Vito varrebbe 2,25 volte la posta in palio secondo l’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICO PALERMO VERONA

Senza ombra di dubbio, il posticipo di lunedì sarà la sfida più affascinante del turno di Serie B. Contesto abbastanza equilibrato e allora vi proponiamo l’opzione più remunerativa secondo l’agenzia di scommesse Snai, cioè il segno 2 che è quotato a 3,85. Il Verona sta bene: non sarebbe un’ipotesi clamorosa, anche se il Palermo al Barbera è un ostacolo duro per chiunque.



