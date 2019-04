Pronostico Juventus Milan/ Anastasi: bianconeri favoriti e con l’Ajax… (esclusiva)

Questa sera alle ore 18,00 si accenderà a Torino la sfida tra Juventus e Milan, una classica del calcio italiano, una partita che spesso ha deciso gli scudetti e anche la Champions. C’è grande attesa intorno al match visto il calibro dei protagonisti in campo: da una parte la Vecchia Signora, sempre più vicina all’ottavo scudetto di fila, ma con la testa già al match di Champions league contro l’Ajax. Di contro però ecco un Milan decisamente in crisi e privo di alcuni suoi gioielli come Paquetà e Donnarumma: col pareggio trovato contro l’Udinese, Gattuso rischia ora la partecipazione alla prossima Champions league. Per presentare Juventus Milan, abbiamo sentito Pietro Anastasi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita tutta da giocare, tutta da vedere che potrebbe essere molto bella, molto interessante.

Una sfida che al di là della classifica è sempre una classica del calcio italiano. Infatti proprio al di là della situazione di classifica, Juventus-Milan è sempre una classica del calcio italiano. Un incontro che quindi sfugge a ogni pronostico.

Un po’ di turnover nella Juventus in vista dell’incontro con l’Ajax? La Juventus ha la possibilità di fare una cosa del genere e penso ne approfitterà. A differenza del Milan che invece non può permettersi di una cosa del genere.

Mandzukic potrebbe giocare con Kean? Direi di sì potrebbe essere questa la coppia offensiva della squadra di Allegri. Quanto a Kean sta giocando bene ma come dice lo stesso Allegri sarà importante che non si perda di testa per riuscire a mantenere sempre questo rendimento.

Preoccupano le assenze di Donnarumma e Paqueta? Per quanto riguarda Donnarumma si può dire che in fondo c’è sempre Reina che garantisce un ottimo rendimento. Per quello che riguarda Paqueta il Milan in effetti potrebbe perdere un po’ di fantasia.

Si aspetta un Milan finalmente di carattere dopo le ultime prestazioni? Me lo auguro proprio per la squadra di Gattuso che sta continuando a incamerare prestazioni deludenti. Se va avanti così rischia di perdere la Champions e una sconfitta a Torino potrebbe essere molto pericolosa in tutto questo. Il Milan quindi non dovrà assolutamente perdere.

Cutrone e Piatek insieme a Torino nell’attacco rossonero? Dovrebbe essere questo la soluzione migliore nell’attacco rossonero per un Milan che provi a essere più offensivo nel suo modulo di gioco. Un Milan che cerchi così anche di vincere a Torino!

Il suo pronostico su Juventus Milan. Dico Juventus ovviamente che partirà favorita in questa sfida.

La Juventus potrebbe sentire l’assenza di Cristiano Ronaldo con l’Ajax? No credo proprio che anche senza Cristiano Ronaldo la Juventus possa fare una grande partita. Anche senza il fuoriclasse portoghese è sempre una Juventus di grandissimo livello tecnico.

(Franco Vittadini)



