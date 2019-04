Risultati Serie A/ Classifica e diretta gol live score delle partite (31^ giornata)

Dopo un intensissimo turno infrasettimanale i riflettori si riaccendono sul primo campionato italiano già oggi sabato 6 aprile 2019: quali saranno dunque i primi risultati di Serie A che accoglieremo in questo anticipo della 31^ giornata? Il programma è ben intenso anche se come al solito si giocherà solo domani, domenica 7 aprile il clou del turno di ritorno del primo campionato italiano. Siamo ormai agli sgoccioli della stagione, il calendario corre veloce e non sono permessi più scivoloni a molti club, in lotta nella classifica di Serie A per un posto nelle coppe europee o per la salvezza. Andiamo quindi a vedere subito quali saranno i primi risultati Serie A che saranno previsti oggi per la 31^ giornata. Si comincia quindi alle ore 15,00 con il match al Tardini tra Parma e Torino, dove i granata arrivano in campo con grande ottimismo dopo il bel successo ottenuto contro la Sampdoria pochi giorni fa. Alle ore 18,00 invece si accenderà il big match tra Juventus e Milan, sfida bollente per la Vecchia Signora ancora capolista e a un passo dallo scudetto: il programma infine si chiuderà alle ore 20,30 con il fischio di inizio di Sampdoria-Roma.

RISULTATI SERIE A: JUVENTUS A UN PASSO DAL TITOLO

Come annunciato prima, tra i risultati di Serie A di quest’oggi spicca senza dubbio la partita tra Juventus e Milan e non solo per il prestigio dei nomi chiamati in campo o per la lunga storia e il palmares delle contendenti: basta guardare la classifica alla vigilia della 31^ giornata. I numeri che interessano la formazione bianconera infatti parlano chiaramente, con la prima posizione con 81 punti e un vantaggio di 8 lunghezze sul primo rivale, il Napoli, che uscendo sconfitto dal match contro l’Empoli pochi giorni fa ha fornito ad Allegri un grande assist. Che la Vecchia Signora sia la prima candidata allo scudetto certo non è una novità, ma facendo un poco di matematica ci accorgiamo che la Vecchia signora potrebbe già intascare l’ottavo titolo italiano di fila in questo fine settimana. Perchè questo accada però sono necessarie due condizioni: che i bianconeri vincano oggi contro il Milan e che la squadra di Ancelotti cada contro il Genoa nel match di domani al San Paolo. Sulla carta pare complicato che entrambe le ipotesi si verifichino ma a questo punto mai dire mai e intanto i bianconeri sognano lo scudetto, con ben 7 giornate di anticipo.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Parma-Torino

Ore 18,00 Juventus-Milan

Ore 20,30 Sampdoria-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 81

Napoli 63

Inter 56

Milan 52

Atalanta, Lazio, Torino, Roma 48

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Genoa, Cagliari, Parma 33

Sassuolo, Spal 32

Udinese 29

Empoli 28

Bologna 27

Frosinone 20

Chievo 11



