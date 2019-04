Risultati Serie B/ Classifica e diretta gol live score delle partite (32^ giornata)

Dopo l’appassionante e impegnativo turno infrasettimanale ecco che il campionato cadetto torna in campo già oggi sabato 6 aprile 2019 e siamo impazienti di conoscere quali saranno i risultati di Serie B che otterremo per la 32^ giornata della stagione regolare. I punti messi in palio infatti in questa 13^ giornata di ritorno della cadetteria si annunciano pesanti: non sono pochi gli scontri diretti messi in calendario e poi ricordiamo che mancano sempre meno turni alla chiusura della regular season. Gli spettri della retrocessione come dei play out per evitarla si fanno quindi sempre più vicini e infervora la lotta ai gradini più bassi della classifica. Ovviamente però i risultati di Serie B che arriveranno oggi ci aiuteranno a definire pure la guerra per la promozione in Serie A in vetta alla classifica; chi poi riuscirà ad trovare un comodo posto nel prossimo tabellone dei play off? In attesa di poter dare risposta a queste domande andiamo a ricordare quali saranno le sfide previste oggi sabato 6 aprile. Ecco quindi che il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 15.00 quando avranno inizio le partite Carpi-Padova, Cittadella-Livorno e Foggia-Spezia. Si dovrà quindi poi attendere le ore 18,00 per l’incontro atteso al Curi tra Perugia e Benevento, a cui gli umbri approdano dopo il sonoro KO per 2-0 contro il Crotone.

RISULTATI SERIE B: A CACCIA DELLA SALVEZZA

Come detto prima i risultati di Serie B che otterremmo in questo sabato, tutto dedicato alla 32^ giornata saranno più che mai decisivi per la lotta alla promozione come pure per la salvezza. Proprio ai gradini più bassi troviamo poi tanti club che saranno in campo: sarà quindi un pomeriggio davvero infuocato. Controllando la classifica infatti vediamo in piena zona rossa e quindi diretti alla retrocessione nel terzo campionato di Serie C, Carpi e Padova che vantano rispettivamente 22 e 24 punti a testa. Anche il Foggia non se la cava bene con al 17^ piazza e con appena 27 punti: per i satanelli però vi suono buone possibilità di redenzione visto che appena sopra con tre lunghezze di distacco troviamo il Venezia, ieri in campo con la capolista Brescia. Ancora in pericolo poi il Livorno con 30 punti e la 15^ piazza: i toscani però stanno facendo parecchia fatica (come si è visto pure contro la Cremonese in settimana) e serve un immediato rilancio per non veder svanire il sogno salvezza.

RISULTATI SERIE B

Ore 15,00 Carpi-Padova

Ore 15,00 Cittadella-Livorno

Ore 15,00 Foggia-Spezia

Ore 18,00 Perugia-Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 57

Lecce 51

Palermo 50

Verona 48

Benevento 47

Pescara 45

Perugia 44

Spezia 43

Cittadella 42

Ascoli 36

Cremonese, Salernitana, Cosenza 35

Crotone 33

Livorno, Venezia 30

Foggia 27

Padova 24

Carpi 22



