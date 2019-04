Risultati Serie C/ Classifica girone A e diretta gol live score (34^ giornata)

Il terzo campionato italiano torna protagonista oggi sabato 6 aprile e siamo impazienti di scoprire quali saranno i risultati di Serie C che otterremo oggi per la 34^ giornata regolare. I riflettori poi in questo sabato saranno tutti per il girone A, protagonista assoluto: solo un posticipo di questo gruppo si giocherà in un altro giorno, ovvero il match tra Alessandria e Arezzo previsto per lunedi 8 aprile. Il programma quindi è ben fitto benche non vi siano partita del gruppo B e c in calendario: il primo fischio d’inizio per i risultati di Serie C quindi si udirà già alle ore 14,30 per le sfide Cuneo-Pro Vercelli, Gozzano-Pro Patria e Siena-Olbia. Alle ore 16.30 ecco che sarà la volta di Arzachena-Piacenza e Lucchese-Novara oltre che della sfida tra Pisa e Lucchese. Il programma odierno per il terzo campionato italiano poi si completerà alle ore 18,30 con il fischio d’inizio di Pistoiese-Carrarese, mentre alle ore 20,30 avrà luogo Entella-Albissola.

RISULTATI SERIE C: CHE SUCCEDE NEL GIRONE A

Come visto prima per i risultati di Serie c sarà solo il girone A ad essere protagonista in campo oggi: vediamo allora che cosa sta succedendo nella classifica, ancora dominata dall’Entella, fresca del successo nel derby contro il Novara di soli pochi giorni fa. Il club ligure sta facendo davvero meraviglie e promette scintille anche oggi, sicuro del vantaggio di 4 lunghezze sul Piacenza, fermo a quota 59 punti. Chiude il podio il Pisa con 56 punti e solo due in più sulla Pro Vercelli mentre alle spalle dei biancoscudati troviamo Siena e Carrarese con 53 punti e l’Arezzo che ne ha solo 52. Chiudono infine la top ten pur con un distacco più marcato dalle prime piazze Pro Patria, Novara e Pontedera, con i granata a quota 40 punti. Distano quindi 4 lunghezze i grigiorossi dell’Alessandria, che si accompagnano nella metà della classifica con Juventus U23, Olbia, Pistoiese, Gozzano e Arzachena. Siamo invece vicini alla zona più calda con il Cuneo, fermo a quota 28 punti: in pieno pericolo anche Lucchese e Albissola, mentre chiaramente la Pro Piacenza è stata esclusa dal campionato di Serie C.

RISULTATI SERIE C

Ore 14:30 Cuneo-Pro Vercelli

Ore 14:30 Gozzano-Pro Patria

Ore 14:30 Siena-Olbia

Ore 16:30 Arzachena-Piacenza

Ore 16:30 Lucchese-Novara

Ore 16:30 Pisa-Juventus U23

Ore 18:30 Pistoiese-Carrarese

Ore 20:30 Entella-Albissola

CLASSIFICA GIRONE A

Entella 63

Piacenza 59

Pisa 56

Pro Vercelli 54

Siena, Carrarese 53

Arezzo 52

Pro Paria 47

Novara 43

Pontedera 40

Alessandria 36

Juventus U23 35

Olbia 34

Pistoiese, Gozzano 33

Arzachena 30

Cuneo 28

Lucchese 24

Albissola 23



