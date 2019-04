Alberto Bettiol/ Chi è il vincitore Giro delle Fiandre: Italia trionfa dopo 12 anni

Alberto Bettiol sorprende tutti: è lui il vincitore del Giro delle Fiandre numero 102. Scopriamo allora chi è il 25enne toscano che ha ottenuto il primo successo in carriera con la seconda delle cinque classiche monumento del ciclismo. Outsider della vigilia, ha sfruttato le incertezze dei grandi favoriti – come Greg Van Avermaet e Mathieu van der Poel – per involarsi solo al traguardo e regalare così all’Italia un trionfo che mancava dal 2007 con Alessandro Ballan, l’undicesimo nella storia delle Fiandre. Alberto Bettiol, originario di Castelfiorentino, ha ottenuto la prima vittoria da professionista. Nato il 29 ottobre 1993, il ciclista corre per il team EF Education First. Professionista da cinque anni, nel 2016 si è classificato terzo al Tour de Pologne e secondo alla Bretagne Classic Ouest-France. Oggi un successo che segna la svolta nella giovane carriera di Alberto Bettiol.

ALBERTO BETTIOL, CHI È IL VINCITORE GIRO DELLE FIANDRE

Dopo aver raccolto buoni risultati nelle categorie giovanili, come il titolo europeo Juniores a cronometro nel 2011, Alberto Bettiol ha debuttato come professionista nel 2014 con il team World Tour Cannondale. Nel 2016 ha partecipato al Giro d’Italia, sua prima grande corsa a tappe, chiudendo all’86esimo posto. Il primo risultato di prestigio è arrivato al Tour de Pologne: si è piazzato al terzo posto nella classifica finale e conquistato la classifica a punti. Arrivato secondo alla Bretagne Classic Ouest-France, si è messo in evidenza anche nelle classiche canadesi di settembre. Alberto Bettiol si è piazzato infatti al quarto posto al Grand Prix Cycliste de Québec e settimo al Grand Prix Cycliste de Montréal. Nel 2017 ha partecipato al Tour de France, ottenendo un ottimo quinto posto durante la terza tappa con arrivo dopo uno strappo a Longwy, vinta da Peter Sagan. Quest’anno invece è il vincitore del Giro delle Fiandre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA