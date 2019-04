Coppa del Mondo Ginnastica Ritmica/ Streaming video e tv La7: le finali a Pesaro

Si accende oggi la fase finale della tappa di Pesaro della Coppa del mondo di Ginnastica Ritmica: oggi domenica 7 aprile, come pure per questo fine settimana, le migliori atlete della disciplina si sono sfidate sulla pedana marchigiana in uno dei banchi di prova più caldi e significativi di tutto il Calendario Fig ,in Italia per la undicesima volta. Dopo due giorni di prove e gare ecco che si entra nella fase clou con le finali individuali e di gruppo: il programma di gare è quindi intensissimo a Pesaro, ma il pubblico è pronto a tifare per le proprie beniamine. In prima fila ci saranno ovviamente i fan delle farfalle: la nazionale italiana di ginnastica ritmica sarà presente oggi sia per le prove a squadre che individuali e ci attendiamo grandi cose dalle nostre azzurre, in pedana da vice campionesse del mondo. La squadra guidata dalla CT Emanuela Maccarani è tra le favorite al podio ovviamente, sia a squadre (con Tornatore, Centofanti, Cicconcelli, Duranti, Maurelli e Santandrea) che sul concorso singolo (con Agiugiuculese e Baldassarri) e sarà per loro un ottimo banco di prova in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a cui sono già qualificate e dove vorranno vendicare il quarto posto beffa di Rio de Janeiro.

INFO STREAMING VIDEO E TV DELLE FINALI DI PESARO PER LA COPPA DEL MONDO

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che eccezionalmente le finali della tappa di Pesaro per la Coppa del mondo di ginnastica ritmica saranno visibili in diretta tv fin dalle ore 14,00 al canale del digitale terrestre La7. Sarà quindi disponibile anche la diretta streaming video di tutte le prove in terra marchigiana in programma oggi sul portale ufficiale del canale tv. Segnalino inoltre la possibilità di seguire i risultati delle varie gare live sul sito della manifestazione, al portale http://www.rgworldcup-pesaro.it.

GINNASTICA RITMICA, COPPA DEL MONDO A PESARO: IL PROGRAMMA

Come annunciato prima il programma è fittissimo per queste finali di Pesaro per la Coppa del mondo di Ginnastica ritmica e chiaramente speriamo di vedere le farfalle sempre protagoniste. Ecco che sfogliando il programma ufficiale per la giornata di oggi, si partirà alle ore 14,10 con le finalissime del programma individuale con cerchio e palla. Di seguito ecco invece le finali a squadre con il programma dei cinque cerchi, a cui subito seguiranno le finali individuali di clavette e nastro, non prima però delle ore 16,00. Il gran finale sarà riservato al concorso a squadre con la prova dei 3 cerchi e due clavette (lo stesso di Tokyo 2020), mentre alle ore 18,00 è stata messa in programma la cerimonia di premiazione finale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA