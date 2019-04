Diretta Atalanta Juventus Primavera/ Streaming video e tv: la Dea è favorita

Atalanta Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Luca Zufferli della sezione Aia di Udine, si gioca questa mattina, domenica 7 aprile 2019, alle ore 10.00 come posticipo televisivo della ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1. Atalanta Juventus Primavera è una sfida affascinante e, se già con la prima squadra i nerazzurri bergamaschi sono una delle poche squadre che hanno messo in difficoltà i bianconeri, qui i rapporti di forza addirittura si ribaltano. L’Atalanta infatti è capolista con 51 punti, saldamente in vetta alla classifica, tanto più dopo la scorsa giornata nella quale la Dea ha ottenuto una sonante vittoria per 0-3 sul campo del Milan. La Juventus è invece reduce da un pareggio per 1-1 contro il Sassuolo ed è sesta con 34 punti, di conseguenza le ambizioni delle due formazioni sono diverse. Per l’Atalanta si punta a raggiungere le Finali Scudetto senza nemmeno passare dai playoff, che invece sono il traguardo per i bianconeri, che per riuscirci dovranno difendere il sesto posto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Atalanta Juventus Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 10.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Atalanta Juventus Primavera. Massimo Brambilla potrebbe schierare i padroni di casa con il 4-3-3: Carnesecchi in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Bergonzi, Okoli, Guth e Brogni da destra a sinistra, mentre a centrocampo potremmo schierare il terzetto con Braciano perno centrale affiancato da Colpani e Gyabuaa, infine in attacco ecco le due ali Traoré e Cambiaghi per spalleggiare la prima punta Colley. La replica di Francesco Baldini potrebbe concretizzarsi in un 4-3-3 anche per la Juventus: Rosa, Capellini, Gozzi e Anzolin nella difesa a quattro davanti al portiere Loria; in mediana il regista Fagioli e le due mezzali Francofonte e Portanova, infine il tridente d’attacco con il centravanti Moreno e i due esterni Monzialo e Kaly Sene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA