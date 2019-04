Diretta Cagliari Spal/ Streaming video e tv: Semplici cerca il poker (Serie A)

Cagliari Spal, diretta dall’arbitro Banti, si gioca allo stadio Sardegna Arena alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 aprile 2019. Possiamo parlare di scontro salvezza nella trentunesima giornata di Serie A, anche se Cagliari Spal metterà comunque di fronte due formazioni che nel gruppo di chi deve ancora lottare sono messe abbastanza bene. Il Cagliari di Rolando Maran ha sempre navigato con un margine sulla zona più calda: dietro però si sono messi a correre, dunque 33 punti non bastano ancora per stare tranquilli e oggi bisognerebbe tornare alla vittoria dopo lo scivolone di martedì contro la Juventus. La Spal di Leonardo Semplici però è proprio la perfetta dimostrazione di chi si è messo a correre ultimamente: i ferraresi arrivano in Sardegna sulla scia di tre vittorie consecutive, l’ultima mercoledì sera contro la Lazio. Con 32 punti adesso le prospettive salvezza sono buone, però fermarsi sul più bello sarebbe pericoloso, a maggior ragione in uno scontro diretto: oggi sapremo chi potrà stare più tranquillo e chi dovrà invece ancora soffrire un bel po’.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Spal sarà una esclusiva di Sky. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il match della Sardegna Arena sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, oppure in alternativa potranno anche avvalersi della diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPAL

Adesso è giunto il momento di dare uno sguardo alle probabili formazioni di Cagliari Spal. Sana è squalificato, dovrebbe dunque essere Cacciatore il terzino destro titolare per Rolando Maran. Potrebbe trovare un posto dal primo minuto Padroni ed è possibile che Barella torni sulla linea dei centrocampisti, arretrando dalla trequarti dove potrebbe invece agire Birsa in appoggio a Pavoletti e forse Joao Pedro, a meno che Maran scelga l’attacco pesante con Cerri titolare al fianco di Pavoletti. La Spal in questo periodo sta andando benissimo e Leonardo Semplici vorrà cambiare il meno possibile, però Lazzari è squalificato: cambio forzato dunque in mediana, dove comunque non verranno toccati Missiroli, Kurtic e Fares, tutti ottimi mercoledì. In attacco si ripropone il dubbio tra Paloschi e Floccari per affiancare Petagna, in difesa invece ci sarà dal primo minuto Felipe.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine che cosa ci dice il pronostico su Cagliari Spal: sardi favoriti in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai, ma con differenze non così clamorose. Il segno 1 è quotato a 2,20. Si sale poi a quota 3,20 in caso di pareggio, naturalmente indicato dal segno X, infine il segno 2 varrà 3,55 volte la posta in palio in caso di successo esterno da parte della Spal.



