Diretta Catania Bisceglie/ Streaming video e tv: è crisi per gli etnei (Serie C)

Catania Bisceglie, diretta dal signor Matteo Gariglio e in calendario domenica 7 aprile alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone C. Le ultime sconfitte contro Reggina e Viterbese hanno gelato le speranze di promozione diretta degli etnei, che hanno perso una grande occasione considerando la frenata della Juve Stabia in testa alla classifica. Catania ora agganciato al quarto posto dal Catanzaro e chiamato a scuotersi dalla crisi contro un Bisceglie al penultimo posto, che nell’ultima sfida disputata in campionato ha fermato sul pari a reti bianche proprio la Juve Stabia capolista. Un risultato che mantiene comunque i pugliesi a -3 dal Rieti e dalla salvezza diretta, ancora tutta da conquistare in un finale di stagione che si prospetta davvero caldo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Catania Bisceglie non sarà una partita trasmessa in diretta tv, né sui canali in chiaro né sui canali a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per gli abbonati elevensports.it, che potranno collegarsi al sito tramite smart tv o pc o utilizzando l’applicazione tramite smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA BISCEGLIE

Le probabili formazioni di Catania-Bisceglie che si affronteranno presso lo stadio “Massimino” di Catania. I padroni di casa inizieranno la sfida con questo undici titolare: Pisseri; Silvestri, Aya, Calapai; Carriero, Marchese, Angiulli, Lodi, Valeau; Di Piazza e Marotta. Risponderanno gli ospiti con questo schieramento: Cerofolini; Longo, Maccarrone, Calandra, Mastrilli; Triarico, Bangu, Risolo, Giron; Cuppon e Scalzone.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà il Catania guidato in panchina da Walter Novellino schierato con il 3-5-2; 4-3-1-2 per il Bisceglie di mister Rodolfo Vanoli. All’andata allo stadio Ventura di Bisceglie i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria di misura molto importante per la loro stagione, con gli etnei battuti da una rete di Starita. Al 4 novembre 2017 risale l’ultima sfida disputata a Catania tra l due compagini, 4-1 per i roassoazzurri che andarono a segno con una doppietta di Curiale, con Di Grazie e con Russotto.

PRONOSTICI E QUOTE

I bookmaker per le scommesse indicano il Catania nettamente favorito per la conquista dei tre punti contro il Bisceglie. Vittoria in casa quotata 1.32 da Eurobet, Bet365 propone a 4.33 la quota del pareggio e William Hill quota 11.00 l’eventuale vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, Bwin quota l’over 2.5 2.30 e l’under 2.5 1.60.





© RIPRODUZIONE RISERVATA