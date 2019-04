Diretta Feralpisalò Vis Pesaro/ Streaming video e tv: le quote al Turina (Serie C)

Feralpisalò Vis Pesaro sarà diretta dal signor Francesco Luciani, ed è una delle partite nella 34^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 16:30 di domenica 7 aprile, con i Leoni del Garda che arrivano da un deludente pareggio interno contro la Giana Erminio e non vincono in casa da quasi due mesi. Tuttavia la Feralpisalò è riuscita a scalare la classifica negli ultimi tempi, ha perso una sola partita nel 2019 ed entra in questa giornata con il terzo posto e la concreta possibilità di andare direttamente alla fase nazionale dei playoff. Diversa la situazione della Vis Pesaro, che dopo un ottimo girone di andata (chiuso al quinto posto) è calata nettamente: cinque sconfitte consecutive a febbraio e vittoria che manca da dieci turni, con ben sei ko in questo lasso di tempo. Come conseguenza la zona playoff si è allontanata: le lunghezze dal decimo posto sono 4 ma in mezzo ci sono altre due squadre, dunque andare alla post season non sarà affatto semplice. Vediamo adesso in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro formazioni sul terreno di gioco, mentre attendiamo che arrivi il calcio d’inizio nella diretta di Feralpisalò Vis Pesaro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Vis Pesaro non è disponibile: come per tutte le partite di Serie C – compresa la Coppa Italia – anche questa è mandata in onda dal portale elevensports.it, che ancora una volta ha acquisito i diritti per la terza divisione e fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio (in modo gratuito per chi rinnovasse dalla scorsa stagione) oppure acquistando la singola partita ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ VIS PESARO

Domenico Toscano affronta Feralpisalò Vis Pesaro senza lo squalificato Pesce: c’è Magnino che può prenderne il posto in mezzo al campo con la conferma di Scarsella e Guidetti da mezzali, mentre davanti Vita e Maiorino dovrebbero nuovamente giocare in appoggio ad Andrea Caracciolo, costantemente favorito su Mattia Marchi. L’altro Marchi, Paolo, può riprendersi il posto di terzino destro strappandolo a Legati; a sinistra giocherà quasi certamente Contessa, poi una coppia centrale di difesa con Canini e Giani che proteggeranno il portiere Livieri. Leonardo Colucci schiera la sua Vis Pesaro con il rombo di centrocampo: Botta il vertice basso, Flavio Lazzari quello alto alle spalle di Olcese e Guidone che restano in vantaggio per giocare come attaccanti. A completare la mediana saranno i due interni Tessiore e Ivan, con Gaiola e Buonocunto che restano vigili sperando in una chiamata; Hadziosmanovic e Rizzato opereranno sulle corsie laterali, Gennari e Paoli i centrali di una difesa posizionata davanti a Tomei.

QUOTE E SCOMMESSE

Ovviamente i padroni di casa sono nettamente favoriti in Feralpisalò Vis Pesaro: il segno 1 che identifica la loro vittoria porta in dote un guadagno pari a 1,90 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre siamo a 4,25 volte la puntata per l’eventualità del successo esterno, regolato come sempre dal segno 2. Con il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, andreste a guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte l’ammontare della giocata.



