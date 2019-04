Diretta Fermana Ternana/ Streaming video e tv: gli umbri rischiano grosso (Serie C)

Fermana Ternana, diretta dal signor Paride Tremolada, va in scena domenica 7 aprile alle ore 16.30 e sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. I marchigiani mantengono 7 punti di vantaggio sulla zona play off ma sono comunque in un momento difficile, dopo la sconfitta nel match contro il Fano. L’ultimo pareggio esterno sul campo del Vicenza non ha interrotto la serie nera della Ternana, che mantiene al momento solamente 3 punti di vantaggio sulla zona play out e rischia di vivere un finale di stagione pericolosissimo senza un risultato positivo a Fermo; sicuramente non è questo lo scenario al quale i rossoverdi pensavano di andare incontro in estate, ma la realtà parla chiaro e di conseguenza bisognerà provare a stringere i denti ed evitare guai peggiori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fermana Ternana non sarà una partita trasmessa in diretta tv, né sui canali in chiaro né sui canali a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per gli abbonati elevensports.it, che potranno collegarsi al sito tramite smart tv o pc o utilizzando l’applicazione tramite smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA TERNANA

Le probabili formazioni di Fermana-Ternana che si affronteranno presso lo stadio “Recchioni” di Fermo. I padroni di casa inizieranno la sfida con questo undici titolare: Marcantognin; Sarzi, Soprano, Scrosta; Misin, Fofana, Giandonato, Marozzi, Sperotto; Van de Hejden e Malcore. Risponderanno gli ospiti con questo schieramento: Iannarilli; Defendi, Bergamelli, Russo, Giraudo; Altobelli, Callegari, Palumbo; Boateng, Marilungo e Bifulco.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà la Fermana guidata in panchina da Flavio Destro schierato con il 3-5-2; 4-3-3 per la Ternana di mister Fabio Gallo. All’andata Ternana vincente con un secco 2-0 sulla Fermana allo stadio Libero Liberati grazie alle reti di Vantaggiato e Defendi. La Fermana ha vinto col punteggio di 2-1 l’ultimo precedente disputato in casa contro la Ternana, 2-1 in Serie B il 16 gennaio 2000.

PRONOSTICI E QUOTE

I bookmaker per le scommesse indicano la Fermana favorita per la conquista dei tre punti contro la Ternana. Vittoria in casa quotata 2.10 da Eurobet, Bet365 propone a 3.15 la quota del pareggio e William Hill quota 3.85 l’eventuale vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, Bwin quota l’over 2.5 2.30 e l’under 2.5 1.60.



